Il Questore di Perugia saluta i neo agenti della Scuola di Polizia di Spoleto

Incontro istituzionale con il sindaco de Augustinis

Si è svolto nella giornata del 14 maggio u.s. il giuramento di 30 Agenti in Prova del 208° Corso Allievi Agenti di Polizia, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato, “Rolando Lanari” di Spoleto, diretto dal Primo Dirigente Dott.ssa Maria Teresa Panone.

Il percorso formativo, iniziato il 29 agosto scorso ha visto la partecipazione totale di 445 frequentatori che si sono applicati nelle lezioni teoriche e pratiche nelle materie di diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, ordinamento e regolamento delle Forze di Polizia, immigrazione, tecniche operative, uso delle armi, difesa personale, ordine pubblico ed altro in linea con le indicazioni Governative valide per tutti i corsi di studio, è proseguito in modalità e-learning.

La cerimonia di giuramento si è svolta in maniera sobria e con le precauzioni dovute nel rispetto della distanza sociale e dell’utilizzo dei dispositivi anti contaminazione.

Il Sig. Questore della provincia di Perugia, dr. Antonio Sbordone, nel porgere i sentiti auguri per l’inizio del percorso professionale nella Polizia di Stato, ha voluto condividere con i giovani agenti i sentimenti, i valori ed i capisaldi che non dovranno mai abbandonare lo spirito con il quale il lavoro del poliziotto debba essere condotto.

Il poliziotto – ha condiviso il Sig. Questore – è una missione che può essere svolta soltanto con fermi ideali di giustizia e sacrificio volti al benessere della comunità. Solo attraverso questi sentimenti potrete quindi realizzare le massime soddisfazioni nell’essere agenti di Polizia”.

Espressa la formula di giuramento i neo agenti hanno subito raggiunto le varie sedi d’Italia per il loro primo giorno di servizio.

Il Questore, accompagnato dal Direttore dell’Istituto, ha colto l’occasione per salutare il personale della Scuola e visitare l’intero Istituto apprezzandone le articolazioni didattiche altamente innovative costituite da aule multimediali, laboratori, aree addestrative dotate di sistema di videoregistrazione indispensabile per un’alta formazione dell’Operatore di Polizia.

Terminato l’impegno presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato il Questore, nel prosieguo dei propri incontri istituzionali, ha incontrato il Sindaco della città di Spoleto dr. Umberto De Augustinis.

Un’occasione molto importante questa che ha reso possibile prendere in considerazione, in questa delicata Fase 2 Covid-19, criticità ed esigenze del comprensorio territoriale di Spoleto.