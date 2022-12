Il Questore di Perugia ha incontrato il sindaco di Castel Ritaldi

Bellassai: “Con Sabbatini si è parlato del tema della sicurezza e dell’importanza di questo argomento”

Questa mattina, nell’ambito del programma di incontri con i Sindaci del territorio – avviati fin dall’insediamento nella provincia – con l’obiettivo di conoscere al meglio le problematiche delle varie realtà e ottimizzare, quindi, l’azione preventiva e di contrasto alla criminalità sul territorio, il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai ha incontrato il primo cittadino di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini.

L’incontro con il Sindaco, è stata l’occasione per rafforzare il rapporto di collaborazione e coordinamento tra Polizia di Stato e Comune di Castel Ritaldi soprattutto alla luce delle strategie introdotte dal Questore di Perugia, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, con l’intensificazione dei servizi dedicati ai controlli straordinari del territorio al fine di elevare il livello di sicurezza e prossimità verso la cittadinanza.

Attraverso l’impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e l’impiego del personale della Questura, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, sarà possibile effettuare controlli specifici e garantire una costante presenza della Polizia di Stato anche nelle realtà più piccole e non solo nel capoluogo.

“Con il sindaco Sabbatini – osserva il Questore – si è parlato del tema della sicurezza e dell’importanza di questo argomento in un contesto come quello della città di Castel Ritaldi. Ho colto l’occasione, anche per conoscere meglio il territorio del piccolo borgo e le sue peculiarità. L’obiettivo è quello di adeguare i nostri servizi alla domanda di sicurezza di tutta la provincia, garantendo l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambito di un percorso di collaborazione intrapreso per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità”.

Il Sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, nel ringraziare il Questore per la visita e l’attenzione mostrata alla comunità, ha espresso la massima disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare in tema di sicurezza, materia considerata di fondamentale importanza anche per le piccole comunità come quella di Castel Ritaldi.