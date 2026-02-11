Il Pulcino ballerino. Cresce la partecipazione al progetto. Iscrizioni aumentate più del 50%

Grande partecipazione al progetto della Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” Il Pulcino Ballerino, realizzato da Eleonora Cantarini, docente di danza classica e contemporanea dell’Associazione Spoleto Musica.

Rivolto a bambini dai due ai quattro anni, accompagnati da un genitore o da un referente affettivo, il progetto prevede 10 incontri, in programma dal 9 febbraio al 27 aprile.

L’edizione in corso ha registrato 34 iscrizioni, permettendo la formazione di due gruppi da 17 bambini ciascuno. Un dato particolarmente significativo, che segna un incremento di oltre il 50% rispetto alle precedenti edizioni, confermando la crescente attenzione delle famiglie verso questo innovativo strumento di educazione al movimento e alla danza.

Le attività proposte mirano a stimolare l’immaginazione dei più piccoli e favoriscono il movimento, l’appropriazione dello spazio e l’acquisizione progressiva dei concetti base dell’educazione psicomotoria. Gli incontri offrono inoltre alla coppia pulcino-genitore l’opportunità di sperimentare una relazione emotiva fondata sulla comunicazione non verbale, corporea ed empatica.

La Scuola comunale “Alessandro Onofri” ha ampliato quest’anno la propria offerta formativa: accanto ai tradizionali corsi di danza classica per bambine dai 4 ai 14 anni, è stato attivato anche un corso di danza contemporanea per adulti, che si svolge il martedì e il giovedì dalle 19.00 alle 20.00. Tutti i corsi sono seguiti da Eleonora Cantarini.