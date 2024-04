Il progetto PCTO con i Musei civici di Spoleto

Dopo gli incontri svolti in aula, questa mattina sono iniziate le visite guidate condotte dagli studenti del Liceo classico e rivolte agli alunni della primaria e alle associazioni del territorio

Anche Palazzo Collicola è tra i Musei civici di Spoleto ad aver avviato il progetto di PCTO (Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) con le scuole del territorio.

Nello specifico gli studenti e le studentesse della classe III-A del Liceo Classico dell’I.I.S. Sansi-Leonardi-Volta sono stati coinvolti in un percorso di formazione che mira a favorire l’incontro con i fabbisogni del mondo produttivo.

Il progetto ha previsto una serie di azioni di formazione sia in classe con il tutor scolastico e l’insegnante di storia dell’arte, sia incontri a Palazzo Collicola con il direttore dei Musei civici Saverio Verini per approfondire la storia del Palazzo, le sue collezioni e le esposizioni temporanee.

Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno inoltre partecipato a laboratori di preparazione e rielaborazione dei materiali con i tutor interni ed esterni, oltre ad impegnarsi nello studio individuale.

Questa mattina, venerdì 5 aprile, è iniziata la restituzione sotto forma di percorsi storico artistici e culturali alla popolazione, con visite guidate organizzate ad hoc condotte dagli studenti e dalle studentesse del Liceo classico e rivolte in particolare alle scuole primarie cittadine e alle associazioni del territorio.

Il progetto, realizzato in collaborazione tra Palazzo Collicola e il Liceo Classico, è soltanto uno dei percorsi di PCTO attivati quest’anno tra i Musei civici di Spoleto e le scuole cittadine, che mirano ad attivare sinergie significative per veicolare il patrimonio culturale come risorsa economica importante in un territorio a vocazione turistica come quello spoletino.

Il Comune di Spoleto è da sempre impegnato a favorire progetti di integrazione scuola-territorio attraverso la programmazione e il sostegno di attività mirate e appositamente strutturate, con l’obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti per poter costruire il proprio percorso di crescita.