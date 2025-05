Il progetto “Leggere per Crescere” del Secondo Circolo didattico di Spoleto finanziato dalla Fondazione CaRiSpo

Il Secondo Circolo didattico di Spoleto beneficerà del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per il progetto “Leggere per Crescere: insieme per un futuro di parole”. L’iniziativa didattica, che si svolgerà nei prossimi mesi, prevede una serie di iniziative e attività, tra le quali una serie di incontri formativi rivolti ai docenti e laboratori per alcune classi e sezioni del Circolo didattico (sia delle scuole d’infanzia che primarie), con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di crescita personale e collettiva.

Il progetto è risultato tra i vincitori del bando 2025 con cui la Fondazione CaRiSpo eroga finanziamenti ad enti locali, associazioni e scuole, nell’ambito del settore Educazione, istruzione e formazione e riceverà un contributo di 3.000 euro.

“Si tratta di un’opportunità preziosa – spiegano dalla Commissione Lettura del Secondo Circolo – per rafforzare l’educazione alla lettura sin dai primi anni di scuola, attraverso percorsi pensati per stimolare la curiosità, la comprensione e il piacere del testo scritto”.

Nel dettaglio, il progetto “Leggere per crescere” prevede l’organizzazione di eventi e iniziative in cui verranno proposte letture animate con volontari, incontri con autori locali, concorsi letterari e di poesia, club del libro e maratone di lettura tematiche. È prevista una stretta sinergia con la biblioteca comunale, per la condivisione di risorse e l’organizzazione di eventi, e il coinvolgimento delle librerie locali. Saranno poi attivati laboratori di lettura ad alta voce con esperti e corsi di aggiornamento su metodologie didattiche innovative e inclusive.

Nell’ambito del progetto, sarà potenziata la biblioteca scolastica di alcuni plessi: gli spazi saranno allestiti per essere più accoglienti e accessibili, e il patrimonio librario sarà accresciuto, privilegiando editori e autori locali. Tra gli aspetti innovativi, spiccano l’integrazione di elementi di gioco nelle attività, la creazione di profili di lettura personalizzati per gli studenti, l’offerta di libri in vari formati e un supporto individualizzato.

La Commissione e la Dirigente Scolastica Prof.ssa Silvia Mattei desiderano esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione CaRiSpo per il sostegno e la fiducia accordata al nostro progetto. Il contributo ricevuto sarà fondamentale per dare vita a esperienze educative significative e inclusive, capaci di lasciare un segno duraturo nel percorso formativo dei nostri alunni e alunne.