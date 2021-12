di Lia Novisa

Il gruppo civico “Più in Alto” prosegue con il suo radicamento nel territorio umbro con la nomina a nuovo responsabile per la città di Spoleto del professore Simone Fagioli, giovane professionista attivo in diverse realtà e associazioni culturali del territorio spoletino come “Fare Cultura”, nonché autore di diverse pubblicazioni scientifiche e non.

Il gruppo civico “Più in Alto”, i cui riferimenti sono i valori liberali, moderati e popolari, continua dunque il lavoro di partecipazione politica nei vari comuni. Dopo l’esperienza folignate delle passate elezioni comunali, coordinata dal segretario Luca D’Ambrosio e dal Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Schiarea, sono nati il gruppo di Bevagna, con la segretaria Tiziana Zamprotta, quello di Terni con Noemi Lelli e ora è il turno della città di Spoleto.

La rete civica sarà impegnata nei prossimi mesi in diverse iniziative territoriali, per cercare di dare risposte ai problemi dei cittadini e per aprire la discussione e un confronto, sui temi all’ordine del giorno nell’agenda politica umbra. Il primo appuntamento sarà: l’incontro “Letteratura e territorio”, venerdì 10 dicembre alle ore 17.45 nella Sala Fittaioli del Comune di Foligno, avente come relatori il professore Fagioli e la giornalista Mariolina Savino.