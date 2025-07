Il Prof. Simone Fagioli e la Retorica di Aristotele protagonisti al Premio Nazionale di Filosofia 2025

Nel bellissimo contesto medievale di Certaldo, si è svolta di recente la XIX Edizione del Premio Nazionale di Filosofia 2025, “Le figure del pensiero”. In tale contesto, il volume dal titolo “Filosofia retorica e logica argomentativa in Aristotele”, edito dalla Casa Editrice Giappichelli di Torino, ha ottenuto il III Premio per la Sezione Saggistica Edita.

La manifestazione si è svolta presso il Palazzo Pretorio di Certaldo Alto, alla presenza del Dott. Mario Guarna, Presidente dell’Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Certaldo, la dott.ssa Clara Conforti.

“La premiazione è stato un momento culturale importante, afferma Fagioli, non solo per il confronto con gli altri vincitori del Premio, ma soprattutto per la possibilità di mettere al centro della discussione comune il ruolo che la filosofia riveste nella società neo-moderna, sempre più scevra del pensiero critico e dai concetti fondamentali della filosofia, quali il bello, il bene, il giusto, la persona, l’arte, i valori etici, l’identità, la libertà, le radici. L’incontro di Certaldo è anche la prova schiacciante, che oggi si può ancora filosofare, anzi l’adozione del pensiero filosofico, penso per esempio alla logica argomentativa, eviterebbe conflitti sociali, guerre, problemi di carattere etico. Non ci si dovrebbe concentrare troppo, a mio avviso, sull’ intelligenza artificiale, poiché stiamo perdendo quella naturale, cioè quella che abbiamo da quando veniamo al mondo secondo natura. Da questo punto di vista avviene come nel mondo del lavoro, troppe, inutili e controproducenti slide, fogli excel, presentazioni, a discapito di prendere appunti e di utilizzare la nostra memoria”.