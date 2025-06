Il Prof Simone Fagioli al Caffè letterario del Sansi per il suo “Canto d’Amore”

Al Caffè letterario del Sansi nella giornata di venerdì 27 giugno alle ore 18 un ospite straordinario nel salotto culturale del prof Luca Filipponi : il professore spoletino di nascita e fiorentino di adozione Simone Fagioli che presenterà il suo libro di successo ” Canti d’Amore” ( Società editrice fiorentina).

Il giovane professore , già affermato ha ricevuto notevoli ed importanti riconoscimenti tra i quali il Leone d’oro alla carriera a Venezia Biennale , il premio speciale alla finale del salotto del premio Bancarella 2024 ( Fagioli in foto a Pontremoli con Luca Filipponi presidente del menotti art festival spoleto ed il Sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri). Il Salotto d’autore del prof luca Filipponi apre con il botto presentando le ultime novità letterarie di Simone Fagioli proprio per il giorno della apertura del 68 esimo festival dei due Mondi di Spoleto che in questa edizione , grazie al professore spoletino ed allo staff del menotti art festival spoleto parlerà moltissimo di poesia per chiudere poi con un doppio importante appuntamento il 12 ed il 13 luglio con i poeti senza frontiere con Sandro Costanzi e Sabrina Morelli

e con la chiusura in musica ed oratoria il giorno 13 con Emanuela Mari ed Alessandro Piccioli, attori e musicisti.