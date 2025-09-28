Il Prof. Paolo Diotallevi presenta il suo libro all’Istituto Alberghiero

Venerdi 10 ottobre 2025, alle ore 10:00, il Prof. Paolo Diotallevi presenterà il suo libro “Radici e ali. La vita come non te l’hanno mai raccontata” presso l’Istituto Alberghiero di Spoleto.
Saranno presenti diversi ospiti, tra cui:
• Simone Fittuccia (Federalberghi)
• Filippo Ciavaglia (Segretario Generale CGIL Perugia)
• Virgilio Dastoli (in collegamento a distanza)
• Marta Cotarella (Direttore Generale Famiglia Cotarella e Scuola di Cucina)
• i sindaci di Sellano e di Massa Martana
• altre autorità
La cittadinanza è invitata a partecipare
