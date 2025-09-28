Il Prof. Paolo Diotallevi presenta il suo libro all’Istituto Alberghiero

  • Redazione
  • Settembre 28, 2025
  • Culturali
  • Letto 69

    • Venerdi 10 ottobre 2025,  alle ore 10:00, il Prof. Paolo Diotallevi presenterà  il suo libro “Radici e ali. La vita come non te l’hanno mai raccontata” presso l’Istituto Alberghiero di Spoleto.

    Saranno presenti diversi ospiti, tra cui:

     • Simone Fittuccia (Federalberghi)

     • Filippo Ciavaglia (Segretario Generale CGIL Perugia)

     • Virgilio Dastoli (in collegamento a distanza)

     • Marta Cotarella (Direttore Generale Famiglia Cotarella e Scuola di Cucina)

     • i sindaci di Sellano e di Massa Martana

     • altre autorità

    La cittadinanza è invitata a partecipare 

    Share

    Articolo precedente

    La SpoletoNorcia Trail e MTB cambiano data nel 2026 in occasione del centenario Vecchia Ferrovia

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....