Il prof. Paolo Diotallevi ha presentato il suo libro all’Istituto Alberghiero

Grande partecipazione e intensa emozione all’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” di Spoleto per la presentazione del libro di Paolo Diotallevi, “Radici e Ali – La vita come non te l’hanno mai raccontata”.

L’incontro, rivolto alla Generazione Z e a tutti coloro che — giovani e adulti — cercano di fare il primo passo verso il cambiamento con coraggio e speranza, ha offerto un momento di riflessione sul valore della memoria, della tenacia e della forza interiore.

A introdurre la mattinata è stata la dirigente scolastica prof.ssa Roberta Galassi, che ha salutato gli ospiti e sottolineato l’importanza di iniziative capaci di unire scuola e cultura.

Insieme all’autore, ha ripercorso le tappe fondamentali del libro, dall’infanzia alle esperienze di formazione, soffermandosi sui valori del sacrificio, dell’impegno e della crescita personale.

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Massa Martana, quello di Sellano, Marta Cotarella, Filippo Ciavaglia e Pier Virgilio Dastoli, che hanno condiviso riflessioni e saluti.

L’attrice Beatrice Leonardi ha letto con intensità alcuni brani dell’opera, regalando al pubblico momenti di autentica emozione, mentre gli studenti hanno interpretato altri passaggi del testo, partecipando con entusiasmo al dialogo con l’autore.

Paolo Diotallevi ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a don Luigi Ciotti, impossibilitato a partecipare per un imprevisto, ma vicino all’evento con un suo messaggio personale, profondo e significativo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a tutti i partecipanti — amici, parenti, colleghi e alla scuola — per la calorosa presenza.

Un incontro intenso e partecipato, che ha unito riflessione, emozione e dialogo, lasciando un segno profondo tra studenti e docenti.