Il prof Luca Filipponi nella cabina di regia dei fondi europei

Il prof Luca Filipponi indicato come esperto di programmazione europea nel comitato nazionale sui fondi europei 2021 2026 per importanti progetti per il centro sud in particolare con le regioni Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria. Nella giornata di lunedì il professore spoletino a Napoli a villa Domi, alle ore 11, presenterà il piano europeo per il sostegno alle imprese turistiche con particolare riferimento alle attività di wedding e le cerimonie speciali e culturali.

La conferenza promossa dall’imprenditore Luigi Auletta presidente della maison Impero couture ha il patrocinio dell’accademia auge e di molti enti.

All’evento oltre allo stesso Auletta parteciperanno il prof Giuseppe Catapano rettore auge il prof Angelo Turco del tribunale di Nola il prof Pasquale Mautone il prof Cesare Cilvini e lo stesso Filipponi che presenterà in anteprima nazionale i progetti già approvati. L’evento sarà condotto dal giornalista Alfredo Mariani e sarà ripreso da numerose tv on line e nazionali anche in diretta.