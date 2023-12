Il prof Luca Filipponi e lo Spoleto Meeting Art al Premio Nobel per la Pace ad Oslo

Impegno internazionale per lo Spoleto Meeting Art , l’Accademia Universitaria Auge ed il prof Luca Filipponi che è stato relatore nella importante manifestazione internazionale del premio Nobel e sarà anche membro permanente di alcune commissioni nell’ambito dell’organizzazione dei Nobel.

Il 10 dicembre si è svolto ad Oslo ( Norvegia) il premio Nobel per la pace che nella edizione 2023 è stato assegnato alla signora iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere in Iran in seguito alle manifestazioni per i diritti umani e per i diritti di genere.

La manifestazione si è svolta presso il Municipio di Oslo (In foto) nell’ambito della quale il prof Luca Filipponi ha svolto delle attività ed ha relazionato per alcuni atenei italiani tra i quali l’Accademia Auge del prof Giuseppe Catapano e del prof Cesare Cilvini, lo stesso Filipponi ha incontrato delle persone e giornalisti molti vicini alla premiata che hanno consegnato il discorso scritto dal carcere dall’attivista iraniana ed hanno autorizzato lo scrittore e giornalista spoletino a pubblicare un estratto di questo discorso sul prossimo libro in Uscita “Ideario per una nuova Europa” prevista per febbraio 2024.

Nel frattempo Filipponi ha partecipato all’ambasciata di Haiti a Roma ad un incontro per un progetto di cooperazione universitaria con l’Accademia Auge ed il Menotti Art Festival Spoleto, nella giornata del 15 dicembre partecipa come relatore ad un seminario a Napoli presso il Comune al quale è prevista la presenza ed il saluto del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, mentre in questo fine settimana parteciperà al premio Alghero Donna organizzato dalla giornalista e scrittrice Neria de Giovanni nel quale Luca Filipponi è uno degli Invitati Speciali. ASpoleto in via della sallara vecchia 21 al caffè letterario del sansi è in corso la mostra evento su i grandi maestri del 20° secolo a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti in collaborazione con l’Associazione culturale Montemarte di Terni.