Il principe e la principessa di casa: tre incontri organizzati dal Comune di Spoleto per i genitori di bambini da 0 a 14 anni

Ecco come partecipare

Accompagnare i genitori nel loro compito educativo. È questo l’intento dei tre incontri organizzati dal Comune di Spoleto per i genitori di bambini da 0 a 14 anni, tre appuntamenti per affrontare il tema del ruolo genitoriale, in continuo divenire di fronte a passaggi necessari e fondamentali per la crescita dei figli.

“Il Principe e la Principessa di casa”, questo il titolo dell’iniziativa, è un modo per pensare a come i genitori si pongono nel rapporto con i figli e come contribuiscono alla formazione di un buon carattere. Quale fiducia? Quali contributi? Quale comunicazione e quale spazio nella relazione?

La partecipazione agli incontri, in programma il 6 e il 20 novembre e il 4 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è gratuita ma con l’obbligo di iscrizione in quanto a numero chiuso.

Al Centro Famiglie di viale Martiri della Resistenza (asilo nido Il Girotondo) la dott.ssa Maria Luisa Papa, psicologa psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e dirigente sanitario psicologo presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile della USL 2 di Perugia e del Servizio Adozioni Nazionali e Internazionali del Comune di Perugia, condurrà gli incontri per i genitori con figli e figlie di età compresa tra i 0 ed i 6 anni.

Gli incontri dedicati ai genitori con figli e figlie dai 7 ai 14 anni, che si terranno a palazzo Mauri, saranno invece condotti dal dott. Mauro Benedetti, psicologo psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e dirigente sanitario psicologo nella Asl di Perugia.

Per informazione e iscrizioni:

ufficio prima infanzia 0743/218732 – 519 – 714