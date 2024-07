Il Premio Spoleto art Festival Arti Visive nel Mondo

Il Premio Spoleto Art Festival oramai dal 2008 è giunto ad un livello altissimo , tanto che anche la biennale di Venezia lo ha attenzionato e ci ha fatto importanti partneship con mostre di arti visive attualmente in corso a Venezia. Sabato pomeriggio presso il Portico La Portella della Rocca Albornoz ( entrata dal giro della Rocca) si svolto il premio Internazionale Spoleto Art Festival Arti Visive a partire dalle ore 17 30 con la presenza dei direttori artistici ed i responsabili della commissioni a partire da Luca Filipponi ( presidente), il direttore artistico Paola Biadetti, il direttore del Desing Pietro Camardella, il direttore della Pari Opportunità Mariangela Mandia. Presente anche il direttore musicale del Menotti art Festival Spoleto Tania Di Giorgio che si esibirà con con i maestri musicisti Attilio Iannilli e Teresa Iannilli. Altre performance artistiche sono state effettuate da Emanuela Mari , Alessandro Piccioli, Giuseppe De Chiara e dallo Special Guest , che hanno già ottenuto il premio Speciale della Biennale di Venezia, come autori musicali.

Ecco l’elenco degli artisti premiati al 6 luglio durante il Festival dei Due Mondi 2024 : Azuel con Daniela Bocciarelli, Borozan Igor, Cerello Andree, Civale Simone, D’Auria Tiziana Sofia, De Fulvis Anna, Ermanni Maurizio, Gauli Piero, Ghiuselev Nicola, Giannini Mario, Gomez Liuva Maqueira, Goretti Umberto e Cesaretti Vania, Greco Giulio, Leone Rosa, Magazzini Salvatore, Martelli Pierina, Martinelli Carraresi Maria Cristina, Muro Pelliconi Alberto, Peres Laura, Pinto Michele, Preti Luciano, Priolo Noemi, Quarantini Marco, Raggetti Tony, Rota Pamela, Serafini Eugenia, Sernesi Grabriella, Tondini Gradassi Francesca. Per il design coordinato dal manager e desing Ex Ferrari Pietro Camardella : Andrea Armadoro ( speciale Giovani Designer), Massimo Biancone ( Produrre design), Mario Managò Pini ( Maestro del Design). Nel corso della manifestazione sono state omaggiate ed esposte delle opere d’arte dei seguenti artisti : Evelina Marinangeli, Silvio Craia, Paola Biadetti, Mauro Capitani ( firmatario del manifesto Menotti art festival Spoleto 2024). La commissione del 2024 è stata coordinata da Maria Cristina Mancini , il presidente M prof Sandro Bini e dal critico e stroico dell’arte Sandro Costanzi che coordinerà insieme alla poetessa Anna Manna ed il presidente prof Luca Filipponi la rassegna i Poeti si Incontrano, I poeti senza Frontiere che si svolgerà presso La Galleria la bottega dell’arte sabato 13 luglio alle ore 17.

Uno dei premiati alla carriera, Giulio Greco ( in foto con Luca Filipponi e Poala Biadetti di Mario Giannini) sta preparando una grande mostra personale a Casa Menotti da metà agosto al 30 settembre che si prospetta come uno degli eventi clou del menotti art festival Spoleto 2024, già completamente sold out.