Il ‘Premio San Francesco’ a Giovanni Gasparro

“Con grande piacere ho accolto l’invito della presidente di ‘Spoleto nel cuore’ Anna Maria Regoli e della vicepresidente Stefania Montori a prendere parte alla cerimonia di consegna della prima edizione del ‘Premio San Francesco’, che è stato assegnato all’artista Giovanni Gasparro, autore tra l’altro di una Pala d’altare che rappresenta lo spoletino don Giovanni Merlini, di recente proclamato Beato”. Così il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd) dopo la partecipazione all’incontro “San Francesco – Arte e poesia” che si è svolto sabato 5 luglio nei locali di “Palazzo Due Mondi” e che è stato incentrato sulla lettera autografa di San Francesco d’Assisi custodita nel duomo di Spoleto.

“Molte volte – è il commento del consigliere regionale Lisci – fanno più rumore le cose che in città non vanno, rispetto alle persone che con tanto impegno cercano di fare cose positive ed è invece importante, come amministrazione regionale e comunale, aiutare queste ultime per riuscire a portare avanti insieme questi progetti”.

La conferenza, che ha visto il suo clou nella consegna del riconoscimento al giovane ma già pluripremiato artista di opere di arte sacra, si è aperta proprio con i saluti del consigliere regionale Stefano Lisci, a cui sono seguiti quelli della presidente di ‘Spoleto nel cuore’, Anna Maria Regoli, del vicesindaco Danilo Chiodetti (affiancato anche dagli assessori Luigina Renzi e Federico Cesaretti) e del pievano don Pierluigi Morlino.

Dopo l’introduzione del professor Franco Leone, scrittore e poeta, che ha tratteggiato in poesia un parallelismo tra l’arte legata a San Francesco e le opere di Giovanni Gasparro, fra Paolo Zampollini (custode del convento di Monteluco) ha raccontato la storia della lettera epigrafa di Francesco d’Assisi a frate Leone, la cui riproduzione è rappresentata nel premio ideato a ‘Spoleto nel cuore’.