Il Premio Letterario Spoleto art Festival vola a Pontremoli per il Bancarella

Nuova importante partneship per il menotti art festival Spoleto che in questo fine settimana sarà impegnato a Pontremoli ( MS) sede del celeberrimo Premio Bancarella giunto alla 72A edizione. In questa occasione il prof Luca Filipponi ed il suo staff hanno organizzato un vero e proprio salotto culturale presso uno dei più antichi caffè d’Italia , Il Caffè Bellotti in Piazza della Repubblica della cittadina toscana. Presso lo steso Caffè il Prof Luca Filipponi sarà presente con un desk vero e proprio con 15 autori e relativi libri che saranno capitanati dalla scrittrice e poetessa Sabrina Morelli ( tra i premiati per il suo ultimo libro in foto con Filipponi e Giuseppe Petrarca a Firenze in piazza della Signoria dopo la premiazione al Salone dei 500) con firme copie, mini presentazioni, curiosità e tanti media che racconteranno i due lunghi giorni del Premio Bancarella, giunto alla 72a edizione. Alla iniziativa che è stata denominata il Salotto del Premio Bancarella si aspetta la partecipazione del Sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri e di un altro artista doc, il prof Luciano Preti che ritirerà il premio Spoleto art festival arti visive alla carriera, dopo aver ricevuto con sucesso quello durante la Biennale di Venezia. Al salotto saranno presenti nomi importanti della scrittura e della letteratura italiana a partire da Luca Filipponi ( Oratoria per la Pace Era Nuova Editore), Giuseppe Catapano in qualità di scrittore ed editore del libro di Emmanuel Charles Ambasciatore di Haiti in Italia ( Auge Edizioni), Antonio Bernardi, medico aquilano, Umberto Giammaria con le novità della Fondazione Tau e del centro studi Colaiuda, Maria Concetta Borghese, Mariano Cigliano con il successo de Il Fattaccio di Ponte Milvio ( Granese Editore), Rocco Cosentino, il Prof Simone Fagioli con il suo ultimo libro di poesia contemporanea, Andrea Felice con il libro sul suo Design, editoriale giorgio mondadori, il prof Benedetto Mangiavillano con il suo romanzo di successo, Sabrina Morelli , iperattiva scrittrice e giornalista con il suo libro Un Attimo di Vita Pan di Lettere Editore, pluripremiato, Patrizia Riello Pera, Wondy Rossini, Andrea Sirotti Gaudenzi con il suo ultimo libro di successo, Maretti Manfredi Edizioni, Francesco Terrone con alcuni libri di poesia contemporanea che sono stati premiati al prestigioso premio Elsa Morante di Procida. Da ultimo una grande conoscenza del Menotti art Festival, lo scrittore Giuseppe Petrarca che ha vinto il premio giallo in Garfagnana con il suo ultimo triller. Insomma tante attività all’insegna dell’arte e della cultura per un esplosivo fine settimana letterario in attesa del menotti art festival Spoleto di settembre dal 27 al 30 già completamente sold out.