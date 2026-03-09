Il Premio Donna Sapiens 2026 a Giuliana Tomasini

Continuano le iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni del territorio.

Due gli appuntamenti di questa settimana curati da Fidapa Bpwitaly sezione di Spoleto.

Il primo, Premio Donna Sapiens 2026, realizzato in collaborazione con l’Associaione Donne Contro la Guerra, si terrà mercoledì 11 marzo alle 16.30 nella sala dello Spagna a Palazzo comunale.

L’evento, promosso e patrocinato dal Comune di Spoleto, FIDAPA BPW Italy (Sezione di Spoleto) e dall’Associazione Donne contro la Guerra, celebra la quattordicesima edizione del premio. L’iniziativa di quest’anno sarà dedicata a Giuliana Tomasini e vedrà il conferimento di un riconoscimento che valorizza un percorso di eccellenza, sintetizzato nel tema: “Dalle mani sapienti del fondatore alla guida illuminata di oggi: oltre cento anni di storia.”

La cerimonia prevede i saluti istituzionali di Luigina Renzi, Assessora alle politiche sociali del Comune di Spoleto, Maria Chiara Sordini, Presidente Fidapa Bpw Italy Sezione di Spoleto e di Marina Antonini, Presidente dell’associazione “Donne contro la Guerra”.

Il secondo evento, “Cherchez la femme” – Concerto per pianoforte con Laura Magnani, è in programma per sabato 14 marzo alle ore 17 al Teatro Comunale di Scheggino. Sarà un concerto per pianoforte con Laura Magnani, pianista e relatrice, dedicato a quattro straordinarie figure femminili del Romanticismo musicale: Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Marie d’Agoult e George Sand.

L’iniziativa è promossa da FIDAPA BPW Italy – Sezioni di Spoleto e Valnerina, con il patrocinio del Comune di Spoleto e del Comune di Scheggino. L’evento propone un percorso musicale e narrativo che mette in luce il ruolo e l’influenza di queste quattro donne nella cultura musicale e letteraria dell’Ottocento, restituendo al pubblico il profilo di personalità spesso rimaste nell’ombra ma fondamentali per la storia della musica.

Attraverso l’esecuzione pianistica e il racconto, Laura Magnani guiderà il pubblico alla scoperta delle vicende artistiche e umane di queste protagoniste offrendo uno sguardo originale sulla loro eredità culturale.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Fabio Dottori, Sindaco di Scheggino, Luigina Renzi, Assessora del Comune di Spoleto, Maria Chiara Sordini, Presidente FIDAPA BPW Italy Sezione di Spoleto e Manuela Amadio, Presidente FIDAPA BPW Italy Sezione Valnerina.