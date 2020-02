I nomi di tutti i premiati

Da oltre dieci anni il Premio Comunicare l’Europa mette a confronto le Istituzioni Nazionali, Internazionali ed Europee con l’Arte, con la cultura e con il sociale, ma anche con tanti mondi paralleli come quello della cooperazione Internazionale o degli Accademici.

Sono tanti gli attori che contribuiscono a celebrare questa giornata nella quale alcune personalità e professionalità vengono premiate per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo con punte di successo e grande apprezzamento.

Ma un premio, e soprattutto questo, non può essere solo celebrazione, evocazione o enfatizzazione di un momento, ma vuole essere un “Primum Movens” su un qualcosa di più profondo e nello stesso tempo vuole innescare un profondo dibattimento culturale su problematiche e tematiche di estrema attualità.

In altre parole questo Premio vuole avere una forte anima culturale e vuole far sì che conclusa questa attraente giornata, ognuno di noi possa tornare a casa arricchito di spunti culturali, contatti, progettualità ed amicizie.

Una sorta di virtuosismo che viene stimolato da una magia particolare che è quella delle “arti” che vanno in scena e che sono come ogni anno le vere protagoniste del Premio Comunicare l’Europa ed allora tutti pronti per questo Premio …ciak si gira , per una nuova Europa.