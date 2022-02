Il Premio Comunicare L’Europa al Parlamento Europeo ha un cuore umbro

Il premio comunicare L’Europa ha al suo attivo ben 15 anni di manifestazioni, notevoli pubblicazioni e l’organizzazione di significative ed interessanti tavole rotonde e convegni. Nella edizione 2022 del Comunicare L’Europa che si tiene a Roma giovedì 3 febbraio presso la sede del Parlamento Europeo a Roma via 4 novembre a partire dalle ore 14 nella prestigiosa sala delle bandiere. In questa edizione si vogliono mettere in evidenza le attività culturali ed artistiche svolte a vario titolo dalle istituzioni comunitarie ed in tal senso è stato siglato un protocollo di intesa con Menotti Art Festival Spoleto e con L’Istituto Europeo Formazione, organizzazioni presiedute dal prof Luca Filipponi. Nella kermesse ci saranno dei momenti artistici a cura degli attori Stefano de Majo, Alessandro Calonaci e Sauro Artini e della soprano e musicista Tania Di Giorgio.

Significativo il tavolo di presidenza con Sara Iannone (presidente), Silvia Irrazabal (Uruguay), Jaqueline N.Mpongonhe (Sudafrica), Stella Camelia Enescu (Romania) nel ruolo di presentatrice. Il comitato organizzatore è presieduto dal prof Giuseppe Catapano Rettore Auge e dal prof Francesco Petrino (centro studi snarp) ed è composto da : Angelo Sagnelli (poeta), Paola Biadetti (artista e fotografa),Tania Di Giorgio (Musicista), Umberto Giammaria (ricercatore medico), Sandro Trotti (Artista e professore),Enzo dall’Ara (critico d’arte). Straordinari i profili dei premiati per le attività professionali,lavorative e culturali in ambito europeo ed internazionale: Jane Alexander, Eleonora Altamore,Shaul Bassi, Pietro Camardella, Valentina Cambone,Carla Cavicchini,Cinzia Di Chiara,Dino Di Resta,Silvia Falanga,Roberta Gulotta,Marta Krevsun,Mika Kunii,Mario lo Coco,Mauro Mancini,Sergio Marinelli,Rosa Miranda,Donato Ogliari,Stefano Papetti,Maria Pia Paravia,Susanna Petrassi,Anna Maria Petrova,Titty Petrucci,Giovanni Rezza,Pasquale Rineli, Ludovica Russo,Anna Maria Stefanini,Todor Stoyanov.

Saranno esposte ed omaggiate opere d’arte dei maestri Silvio Craia, Silvio Amato, Mario lo Coco.