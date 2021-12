Sono circa venti i cuochi amatoriali iscritti: da Perugia a Terni passando per Gualdo Tadino, Magione e Corciano, Piccione, Passignano sul Trasimeno

Dalla classe 1942 fino al 2002: una sfida che riaccende la tradizione in giovani e meno. Iscrizione gratuita e aperta fino a domenica.

Una contest culinaria che riaccende la tradizione a tavola dell’Umbria, da nord a sud, e rivolto ai cuochi amatoriali: ovvero gli appassionati di cucina. Inizia il conto alla rovescia della prima edizione del premio “Il Cappelletto d’Oro dell’Umbria”, che si svolgerà lunedì 20 dicembre a Villa Buitoni a Perugia.

“La cultura enogastronomica dell’Umbria risiede nella tradizione popolare, i riscontri positivi che stiamo ricevendo sono il segnale di una comunità che ha tanto da raccontare – ha detto Antonio Donato, direttore editoriale di Real Umbria ideatore del contest Cappelletto d’Oro – . Vincere il premio significa rappresentare l’intera comunità umbra, i suoi valori e la sua storia. La gara del prossimo anno sarà più accesa e anche più estesa, stiamo già pensando all’edizione 2022”.

Il premio “cappelletto d’oro” è una vera e propria gara tra cuochi amatoriali, gratuita e aperta a tutti gli amanti del cappelletto, che verranno esaminati da una giuria di esperti e personaggi noti anche a livello nazionale, presieduta da Silvia Buitoni. A lei il compito di premiare il piatto “Madeline”, ovvero la ricetta che più racconterà una storia, un’emozione.

I circa 20 partecipanti alla gara culinaria, ma le iscrizioni sono ancora aperte fino a domenica 19 dicembre, provengono da tutta l’Umbria, da nord a sud: Perugia e Terni, ma anche Gualdo Tadino, Magione e Corciano, Piccione fino ai comuni del Trasimeno. Il più giovane concorrente è della classe 2002 mentre il “meno giovane” del 1942. Segnale che le tradizioni culinarie locali appassionano ad ogni età.

IL CONTEST

Le iscrizioni per partecipare gratuitamente al premio “Il cappelletto d’oro” sono aperte fino a domenica 19 dicembre esclusivamente on line sul sito www.realumbria.it, da dove è possibile leggere il regolamento. Per l’edizione 2021 del Cappelletto d’oro, vista l’emergenza sanitaria, il numero dei partecipanti è stabilito a massimo 30 persone, le prime che invieranno la propria.