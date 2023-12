Il Premio Alghero Donna sposa Spoleto e La Fiera Letteraria

Fine settimana in Sardegna per il prof Luca Filipponi nella città di Alghero dove ha partecipato al Premio Alghero Donna organizzato dal Comune di Alghero ( in foto l’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco con Luca Filipponi ) con la abilissima regia della giornalista ed editrice Neria De Giovanni, presidentessa iperattiva dell’associazione Internazionale dei Critici Letterari con sede a Parigi.

Il premio si è svolto al teatro Civico di Alghero alla presenza del Sindaco di Alghero, del presidente del Consiglio Regionale Sardo e dell’Assessore alla Cultura di Alghero con una serata evento veramente straordinaria e con premiati , o meglio Premiate veramente eccellenti : Carmen La Sorella per il suo ultimo libro, Antonietta Carrabs per la Casa della Poesia di Monza, Novella Calligaris per il giornalismo, la professoressa Giuseppa Tanda per il progetto Domus de Janas, candidato al riconoscimento Unesco.

Molto soddisfatta Neria de Giovanni che insieme a Luca Filipponi ed all’Accademia Auge del professor Giuseppe Catapano stanno studiando un progetto formativo-comunicativo da svolgere principalmente in Sardegna nel 2024 : ” Stiamo cecando di sviluppare delle sinergie in ambito culturale, letterario, comunicativo , anche perchè la collaborazione tra Spoleto art Festival, la Fiera Letteraria e le attività culturali comuni vanno avanti dal 2014 da quando il Menotti art Festival ha acquistato i diritti de La Fiera Letteraria, storico giornale culturale italiano Fondato a Milano nel 1925 e del quale è stato grande animatore ed editorialista Benedetto Croce”.

Mercoledì alle ore 13 una delegazione dl Menotti Art festival sarà in visita al Quirinale ed alla mostra di Italo Calvino alle scuderie al Quirinale, mentre venerdì 22 alle ore 16 30 presentazione della mostra evento Le grafiche e bassorilievi del XX secole in collaborazione con l’associazione Montemarte di Terni.