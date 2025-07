Il Prefetto di Perugia Francesco Zito in visita al Comune di Spoleto

Si è svolta questa mattina la visita del Prefetto di Perugia, dott. Francesco Zito.

Il sindaco Andrea Sisti e il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, insieme al consigliere regionale Stefano Lisci, al vicesindaco Danilo Chiodetti, alle assessore Luigina Renzi, Manuela Albertella, Agnese Protasi e Letizia Pesci, agli assessori Giovanni Angelini Paroli e Federico Cesaretti e ai vicepresidenti del Consiglio comunale Maura Coltorti e Sergio Grifoni, hanno incontrato il Prefetto e la Viceprefetto, dott.ssa Francesca Saladino nella Sala dello Spagna di Palazzo comunale.

L’incontro ha rappresentato una prima occasione di confronto tra l’amministrazione comunale e il dott. Francesco Zito, che svolge le funzioni di Prefetto di Perugia dal 14 aprile 2025.

“La Prefettura cerca sempre di fare il suo meglio nel rapporto con i Comuni, perché poi a noi interessa essere comunque un’interfaccia nei confronti di altre istituzioni nazionali – sono state le parole del Prefetto di Perugia – Spoleto è un territorio e una comunità conosciutissima nel mondo, per la cultura e per l’arte e non solo per il Festival dei Due Mondi. È uno dei luoghi più importanti dell’Umbria e sono molto onorato di essere qui oggi. La Prefettura di Perugia è pronta a dare il proprio contributo, a collaborare con le istituzioni, nel rispetto dei diversi ruoli, in maniera costruttiva con l’obiettivo di aiutare a dare le migliori risposte possibili alle esigenze dei cittadini”.

Alla visita istituzionale hanno partecipato anche la Comandante della compagnia dei Carabinieri di Spoleto, Teresa Messore, il Capitano Comandante della Guardia di Finanza di Spoleto, Elisa Renzi, il Commissario Capo della Polizia di Stato, Antonella Fuga Paglialunga, la Comandante della Polizia Locale Alessandra Pirro e Antonio Bravini, Capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto.

“Come amministrazione non possiamo che apprezzare la sua disponibilità, perché è fondamentale rafforzare la sinergia tra le istituzioni e affrontare congiuntamente le tematiche più rilevanti per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Ritengo che la piena collaborazione e l’impegno reciproco, la costante interlocuzione ed il lavoro congiunto, consentiranno di affrontare al meglio le sfide che ci attendono, garantendo una maggiore sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini di Spoleto”.

Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro la sicurezza, i collegamenti viari e ferroviari da e per l’Umbria, le opportunità di sviluppo per i territori ed i servizi socio-sanitari. Su quest’ultimo aspetto il Presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti ha fornito alcuni elementi legati al lavoro svolto dal massimo consesso cittadino:”Negli ultimi anni il dibattito in Consiglio comunale si è orientato prevalentemente sui servizi socio-sanitari e sul ruolo dell’ospedale cittadino all’interno della rete ospedaliera regionale, attraverso un confronto molto intenso che ha portato all’approvazione di importanti documenti in tal senso. Domani incontreremo la Presidente della Regione Stefania Proietti per portare avanti, anche insieme ai comitati cittadini, un percorso di recupero dei servizi nel nostro nosocomio in vista del nuovo Piano Sanitario Regionale”.