Il ‘Popolo della Famiglia Umbria’ e ‘Cambiamo! con Toti’ “Pronti a lavorare insieme”

All’incontro per individuare zone di sintonia politica in prospettiva delle prossime elezioni amministrative anche gli spoletini Murro e Tracchegiani

Il Popolo della Famiglia e Cambiamo! con Toti hanno avuto un primo incontro per individuare zone di sintonia politica in prospettiva delle prossime elezioni amministrative in Umbria.

All’incontro ha partecipato anche Rosario Murro in qualità di Coordinatore del PdF per Spoleto.

“Nel confronto avuto con i dirigenti politici di Cambiamo! con Toti, abbiamo confermato la possibilità di poter costruire un percorso politico condiviso che determini per l’Umbria programmi che mettano al centro la persona, la famiglia ed il lavoro.

Già nel territorio nazionale ci sono stati precedenti interessanti di collaborazione fra il Popolo della Famiglia e Cambiamo; siamo certi che, anche in Umbria, esistono i presupposti per affrontare bene i prossimi appuntamenti elettorali”, ha dichiarato Saimir Zmali sottolineando come sia importante che anche la politica mostri segni di unità di intento e di obiettivi.

Renzo Baldoni e Aldo Tracchegiani di “Cambiamo! con Toti” (portavoce e coordinatore, ndr) hanno precisato che: “È indispensabile ricercare soluzioni condivise fra schieramenti differenti, mantenendo comunque intatta la propria identità politica. Quello che abbiamo fatto oggi è un primo passo per ogni aspirazione a mettersi al servizio del bene comune”.