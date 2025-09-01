Il Podium è realtà: il 14 settembre il taglio del nastro

Ultimata la riqualificazione del Palatenda. L’inaugurazione del centro Podium, questo il nome scelto per la nuova struttura dall’imprenditore Damiano Suadoni, titolare della Palasport Spoleto S.S.D. a R.L. a cui sono stati affidati in concessione, tramite finanza di progetto, i servizi di gestione dell’impianto sportivo, è in programma per domenica 14 settembre alle ore 16.30.

Gli interventi di riqualificazione, che hanno avuto una durata di circa otto mesi, hanno richiesto un investimento di € 755.000,00 oltre iva.

Tra i lavori effettuati la rimozione, e il conseguente smaltimento, dell’attuale telo di copertura con un nuovo telo a doppio strato con membrana interna, necessaria a coibentare la struttura e a proteggerla dagli agenti atmosferici, che verrà sostituito dalla società Palasport Spoleto dopo 18 anni dalla data di installazione.

Internamente sono state realizzate una serie di opere murarie, con sostituzione della pavimentazione esistente e relativo adeguamento impiantistico, un ambiente destinato all’accoglienza e al ristoro, con arredi esterni comprensivi di una zona relax, due palestre, una adibita al pugilato e l’altra a disposizione delle società sportive che ne faranno richiesta.

L’impianto sportivo ospiterà anche quattro campi da Padel di ultima generazione, conformi alle normative CE, compresi di pareti vetrate e non, impianto di illuminazione e manto sintetico per la pavimentazione (la copertura ne consentirà l’utilizzo dodici mesi l’anno). Sono stati inoltre ristrutturati gli spogliatoi esistenti, con adeguamento degli impianti e rifacimento dei pavimenti.

I lavori hanno consentito la posa in opera di una nuova pavimentazione nelle aree comuni e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione LED a basso consumo per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica.

L’impianto sportivo potrà inoltre essere utilizzato dalle scuole sia per le attività di educazione fisica, sia per l’organizzazione di iniziative in ambito sportivo. La società Palasport Spoleto metterà inoltre a disposizione delle scuole e dei giovani che frequenteranno le varie attività all’interno del Palatenda anche uno psicologo dello sport ed una psicologa dei disturbi alimentari nei bambini con programmi di lavoro e progetti dedicati.

Il Comune di Spoleto, nel periodo di concessione che avrà una durata di 25 anni e un canone mensile di € 250,00, da corrispondere all’Ente a partire dal terzo anno dalla stipula del contratto, potrà utilizzare gratuitamente la struttura per l’organizzazione di singoli eventi o iniziative di carattere sportivo.

Il progetto presentato dalla Palasport Spoleto S.S.D. ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del CONI che, in virtù degli interventi che verranno realizzati, certifica l’impianto sportivo Palatenda quale luogo idoneo per lo svolgimento delle attività sportive.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto reso possibile grazie alla sinergia tra pubblico e privato – ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti – questa struttura non sarà solo un luogo dove praticare sport, ma mi auguro che diventi un centro di aggregazione che promuova l’inclusione e la socialità, un punto di incontro per tutte le età, un luogo dove fare nuove amicizie, crescere insieme e rafforzare il senso di comunità. Come Amministrazione crediamo fermamente che il miglioramento delle infrastrutture rappresenti un investimento per il futuro di tutto il tessuto urbano e che possa migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

“Ora che i lavori al Palatenda sono terminati – dichiara Damiano Suadoni, presidente della Palasport Spoleto S.S.D. a R.L. – in qualità di presidente della società posso esprimere, insieme ai miei soci Onorina Parise e Mario Mazzaroli, la mia più grande soddisfazione per il traguardo conseguito. Abbiamo ridato vita ad una struttura del Comune di Spoleto, restituendola alla collettività. Bambini, adulti, anziani, diversamente abili: tutti troveranno spazio e realizzazione al Palatenda. Specialmente per i più fragili, abbiamo in mente un progetto di inclusione e integrazione, che comprenda una scuola di padel per tutti i livelli di gioco, insieme a una palestra per ginnastica motoria, funzionale e propedeutica al padel. E ancora: ci sarà una palestra di pugilato, una zona bar-tavola calda e una zona bambini. Non è stato facile realizzare questo progetto – prosegue Suadoni – ma ora che la struttura è ultimata siamo veramente felici, e aspettiamo che la comunità risponda al nostro grande impegno con presenze e suggerimenti, sempre graditi. L’ambiente che abbiamo costruito – conclude – si basa sul rispetto, la socialità e l’inclusione di tutti”.