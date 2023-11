Il piccolo coro del Teatro Lirico Sperimentale verso il 2024

Circa 20 giovanissimi, tutti con una grande passione per la musica

Sono circa 20 ragazzi, tutti con una grande passione per la musica, il canto ed il teatro musicale. Sono i cantori del Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, che riprenderanno le attività domani, 10 novembre, presso la Sala Petrassi, sede della Biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale. Il Piccolo Coro nasce 10 anni fa a Spoleto come coro di voci bianche inserito nella stagione operistica del Teatro Lirico Sperimentale. La decisa volontà dei vertici dell’ente di non abbandonare il prezioso patrimonio umano e artistico costituito da questi ragazzi, ha reso dunque possibile la ripresa dell’attività didattica che, ne siamo certi, sarà anche quest’anno di altissimo livello.

I ragazzi saranno seguiti nello studio dai maestri Sara Cresta e Mauro Presazzi che negli ultimi anni hanno fatto crescere artisticamente il gruppo di giovani cantori: «Nell’attesa di farvi ascoltare i piccoli cantori, affermano i maestri, ci preme sottolineare l’importanza di questa semplice – e a suo modo indispensabile – attività, che offre la possibilità a molti bambini di incontrare per la prima volta la bellezza della musica. Una bellezza che un domani potranno apprezzare e amare, non da passivi consumatori di un prodotto preconfezionato e “cliccabile”, ma da adulti consapevoli del grande lavoro che si cela anche dietro ad una piccola creazione artistica, sotto qualsiasi forma».

Il Piccolo Coro del TLS è composto da: Francesca Agostini, Ludovica Arcangeli, Malek Benbrahim, Lavinia Benedetti, Margherita Boccanera, Chiara Ceccarelli, Maria Beatrice Coppedè, Anita Forti, Maria Vittoria e Giada Gentili, Giada Grullini, Eva Lauteri, Andrea Marino, Benedetta Occasi, Ludovica Perilli, Caterina Pesci, Agnese Romani, Zoe Starnoni e Greta Zedda.

Le attività del Teatro Lirico Sperimentale sono rese possibili grazie a: Ministero della Cultura; Regione Umbria; Provincia di Perugia; Comune di Spoleto; Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto; Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.