Il Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale incanta il pubblico di Villa Redenta

Grande successo per i concerti “Note per l’estate”

Grandi emozioni e qualche lacrima di commozione alla Sala Monterosso di Villa Redenta in occasione dei due concerti di giovedì 17 e venerdì 18 giugno, tenuti dal Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto. I cantori diretti dai Maestri Sara Cresta e Mauro Presazzi hanno presentato un repertorio estremamente variegato spaziando dalla musica sacra alle colonne sonore dei più famosi cartoni animati, passando per l’Opera e per il musical. L’esecuzione è stata caratterizzata da un’incredibile morbidezza timbrica e da un’intonazione pressoché perfetta frutto dell’importante lavoro di preparazione svolto da febbraio ai primi di giugno solo in modalità a distanza a causa delle restrizioni anti-Covid19. Nulla sarebbe stato possibile però senza il talento, la dedizione, la passione e la professionalità dei piccoli cantori coinvolti, i quali hanno dimostrato di essere un gruppo affiatato e pronto per affrontare repertori ancora più impegnativi. Ecco i loro nomi: Francesca Agostini, Lavinia Benedetti, Adele Capoccetti, Chiara Ceccarelli, Cristian Fiordi, Benedetta Occasi, Giorgia Ottaviani, Matilde Ottaviani, Alessandro Paretovic, Ludovica Perilli, Lucrezia Piernera, Agnese Romani, Clara Teatini e Greta Zedda.

I concerti erano inseriti nel progetto “Canto per la rinascita”, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Umbria e del Comune di Spoleto.