Il Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale all’Opera

Giorni di studio intenso per i giovani cantori del Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto che, impegnati ormai da febbraio nella preparazione del nuovo repertorio, sono prossimi al debutto stagionale. In programma una serie di concerti in diverse località della nostra regione che vedranno protagonisti Francesca Agostini, Lavinia Benedetti, Adele Capoccetti, Chiara Ceccarelli, Cristian Fiordi, Benedetta Occasi, Giorgia Ottaviani, Alessandro Paretovic, Ludovica Perilli, Lucrezia Piernera, Agnese Romani, Clara Teatini e Greta Zedda, sotto la guida dei maestri Sara Cresta e Mauro Presazzi.

Il lavoro di quest’anno si è incentrato sia sul repertorio sacro – rinascimentale, classico e moderno – che su quello profano, approfondendo brani tratti da cartoni animati e commedie musicali quali Aladdin, La bella e la bestia, Tutti insieme appassionatamente, Il gobbo di Notre-Dame e molti altri. Le lezioni, che fino ad oggi si sono tenute in modalità di didattica a distanza nel rispetto delle normative anti-Covid19, riprenderanno a breve in presenza con le necessarie norme precauzionali.

La ferma volontà della storica Istituzione di costituire e sostenere il Piccolo Coro, in aggiunta all’appassionata e costante presenza dei piccoli cantori negli anni, hanno permesso a questa felice e fortunata realtà di essere parte integrante e complementare della ricca attività di formazione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Infatti – oltre al Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici, al Corso di Avviamento al debutto (decretato Scuola di eccellenza nazionale operante nell’ambito dell’altissima formazione musicale) e la Stagione Lirica Sperimentale giunti quest’anno alla 75ma edizione – l’Istituzione coinvolge ogni anno le scuole e la popolazione del territorio con progetti come OperaPlay e Canto per la rinascita, di cui il Piccolo Coro è parte integrante, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Umbria e i Comuni di Spoleto, Cascia, Scheggino e Vallo di Nera.

«Nell’attesa di farvi ascoltare i piccoli cantori all’opera, affermano i maestri Cresta e Presazzi, ci preme sottolineare l’importanza di questa semplice – e a suo modo indispensabile – attività, che offre la possibilità a molti bambini di incontrare per la prima volta la bellezza che ci circonda. Una bellezza che un domani potranno apprezzare e amare, non da passivi consumatori di un prodotto preconfezionato e “cliccabile”, ma da adulti consapevoli del grande lavoro che si cela anche dietro ad una piccola creazione artistica, sotto qualsiasi forma».