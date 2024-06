Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Gardenland previsti fino al 16 giugno

Anche questa l’Ase Spoleto e la ditta Gardenland effettueranno una serie di interventi di manutenzione e sistemazione nel territorio comunale.

Per quanto riguarda i lavori delle squadre di Ase Spoleto è in programma la decespugliazione in via Fabiano Benedetti Valentini, via Don Guerrino Rota, via Eduardo de Filippo, via Mario Laureti, strada di Rubbiano e la sagomatura e imbrecciatura della strada del Manzo e della strada di Carbognano.

La manutenzione delle aree verdi interesserà Madonna di Baiano, Baiano (sia vicino alla piazza che davanti alla chiesa) e Casette di Crocemarroggia, mentre quella nei cimiteri riguarderà, per il taglio dell’erba, la pulizia e il vuotamento dei sacchi, Spoleto, San Giacomo, Eggi, Bazzano Inferiore, Pompagnano, Torrecola, Montebibico e Strettura.

Interventi sono previsti anche per la pubblica amministrazione (sostituzione delle lampade non funzionanti), per le lampade votive (nuovi allacci, disdette e riparazione dei guasti nei cimiteri), al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso monumentale di San Nicolò per la verifica degli impianti elettrici e di sicurezza. In questi giorni verrà effettuato anche lo smontaggio dei seggi elettorali per elezioni Europee, verranno rimosse le predisposizioni elettriche allo Stadio Comunale utilizzate per l’evento “School Cup” e verranno effettuati degli interventi di manutenzione della scalinata al Teatro Caio Melisso.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale, oltre al posizionamento di quella mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi, verrà sistemata in via Anfiteatro, via Pierleone e via Vaita S. Andrea per il rifacimento dell’asfalto, verranno ritirate le transenne allo Stadio comunale e verrà posizionata la segnaletica mobile nelle aree dove si svolgerà sabato 15 giugno l’evento “Spoleto in Gioco”.

Per quanto riguarda la ditta Gardenland, il taglio dell’erba, delle siepi e la pulizia dei cestini verrà effettuato al Giro della Rocca, in piazza della Signoria, in via Filitteria, in largo U. Ojetti, in via Visso e alla Scuola primaria “Le Corone”.