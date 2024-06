Il piano dei lavori di A.Se. Spoleto e Gardenland previsti fino al 9 giugno

Ancora una settimana di interventi di manutenzione e sistemazione in programma per Ase Spoleto e la ditta Gardenland.

Per quanto riguarda la società Ase Spoleto, sono stati programmati interventi di manutenzione del verde nell’area della scuola di infanzia di via Visso e nell’area adiacente alla primaria, all’autoparco comunale, nell’area della ex scuola di Strettura, in quella di Santa Croce, alla primaria di San Giacomo e nella zona Peep di San Nicolò ed è prevista la decespugliazione nelle strade da Protte a San Brizio, da Maiano a Protte, nella strada di Morro, San Nicolò e Sant’Angelo in Mercole.

Nei cimiteri sono previsti taglio dell’erba e pulizia ad Azzano (San Paolo di Beroide), Santa Croce, Terzo la Pieve, San Brizio, Crocemarroggia, Maiano, San Sabino e Morro, svuotamento dei sacchi a Spoleto, San Sabino, San Giacomo, Maiano e Morro e nuovi allacci, disdette e riparazione guasti alle lampade votive.

In programma anche la manutenzione della pubblica illuminazione con la sostituzione delle lampade non funzionanti, la pulizia straordinaria a seguito della tinteggiatura dei seggi di Montemartano, Pompagnano e Strettura, la manutenzione degli arredi e il montaggio dei seggi elettorali in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno.

Proseguono le verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza del Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’, Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ e del Complesso monumentale di San Nicolò e sono in programma interventi di sistemazione della pavimentazione in seguito ai saggi fatti per i lavori al Palazzetto, del parcheggio della scuola di Eggi e la predisposizione di allacci elettrici per la School Cup allo Stadio Comunale.

Le squadre di Ase Spoleto provvederanno inoltre alla sistemazione della segnaletica stradale per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi e in vista della 67a edizione del Festival dei due mondi.

Per quanto riguarda la ditta Gardenland, il taglio dell’erba, delle siepi e la pulizia dei cestini verrà effettuato nell’area dell’asilo nido ‘Il Girotondo’ di viale Martiri della Resistenza, della scuola primaria ‘Le Corone’ di San Nicolò, nel complesso scolastico di Villa redenta, in largo Moneta e nell’area del parcheggio di via Reggiani.