Il piano dei lavori di A.Se. Spoleto e Gardenland previsti fino al 7 luglio

Continuano anche questa settimana gli interventi di manutenzione e sistemazione nel territorio comunale da parte di Ase Spoleto e della ditta Gardenland.

Per quanto riguarda i lavori delle squadre di Ase Spoleto è in programma la decespugliazione lungo le strade di Terraja, Poggiolo, via dei Filosofi, Morro, San Nicolò, Sant’Angelo in Mercole. L’intervento interesserà anche la strada dei due pozzi, via Carlo Alberto Dalla Chiesa (scuola primaria Le Corone), Pontebari, strada di Busano, via Meucci, Maiano e la zona PEEP di San Venanzo (nel piano lavori anche il taglio dell’erba lungo il marciapiede in via San Benedetto).

Previsti anche interventi di manutenzione del verde pubblico in via dei Filosofi, zona della Chiesa della Marrubbia, agli incroci di via dei Filosofi (Mattatoio e via Giordano Bruno), nel parcheggio di piazzale Polvani – Stazione ferroviaria, nelle rotatorie di via Visso e Colle San Tommaso, in via Fratelli cervi, nei parcheggi della Scuola di Polizia e in piazza Antonelli.

Oltre al posizionamento di nuovi tavoli con panca nell’area verde di Bazzano Inferiore e l’innaffiamento delle fioriere, questa settimana è in programma il vuotamento dei sacchi nei cimiteri di Spoleto, San Sabino e San Giacomo e gli interventi per nuovi allacci, disdette e riparazione guasti delle lampade votive. Per quanto riguarda invece la pubblica illuminazione prosegue la rimozione dei pali in ad Azzano, così come continua la verifica del funzionamento delle lampade in centro storico e nelle strade di accesso.

In questi giorni sono previste verifiche relativamente all’alimentazione degli allacci nell’area sottostante piazza Duomo e la pulizia delle griglie, mentre per quanto riguarda la segnaletica stradale si provvederà al posizionamento di quella mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.

La ditta Gardenland si occuperà della raccolta delle foglie e della pulizia dei cestini in piazza San Domenico, via Filitteria, piazza della Signoria, piazza Campello, nei giardini di piazza della Vittoria e in via Cecili, del taglio dell’erba in viale Giacomo Matteotti, del taglio dell’erba e della siepe in largo Ojetti e in via Strada Romana e del taglio dei polloni (germogli che nascono alla base del tronco o dalle radici della pianta) in largo Clementi.