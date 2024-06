Il piano dei lavori di A.Se. Spoleto e Gardenland previsti fino al 30 giugno

Proseguono anche questa settimana gli interventi di manutenzione e sistemazione nel territorio comunale da parte di Ase Spoleto e della ditta Gardenland.

Per quanto riguarda i lavori delle squadre di Ase Spoleto è in programma la decespugliazione lungo le strade Strettura – Casal di Mezzo, Casigliano, Casal Pirocchio ed il taglio in corrispondenza degli punti interessati dagli interventi ANAS per la messa in sicurezza, ossia le zone Ancaiano-Cese, Borgiano e Trignano. Previsto anche il taglio dell’erba lungo il marciapiede in via delle Terme e la pulizia delle cunette e la manutenzione della banchina stradale a Terraja.

In programma anche gli interventi di manutenzione del verde pubblico nelle aree di piazza XX Settembre, via Monterone, via Guido da Spoleto, piazzetta Porta San Lorenzo, largo Ermini, piazza Torre dell’Olio, largo De Amicis, piazzetta della Misericordia, Madonna degli Orti e le Mura in via del Trivio.

Per la manutenzione nei cimiteri è previsto il vuotamento dei sacchi a Spoleto, San Sabino e San Giacomo e lavori per nuovi allacci, disdette e riparazione guasti delle lampade votive, mentre per quanto riguarda l’illuminazione pubblica è in programma la rimozione dei pali ad Azzano e la sostituzione delle lampade non funzionanti nella zona del centro storico e lungo le strade di accesso.

Proseguono le verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso monumentale di San Nicolò, così come l’alimentazione degli allacci nell’area sottostante piazza Duomo e la pulizia delle griglie. Verranno inoltre rimosse le forniture elettriche predisposte per la corsa dei Vaporetti e le postazioni per la propaganda elettorale a Beroide, Azzano e via Pasquale Laureti e ripristinate le barriere a protezione della balaustra in viale Giacomo Matteotti.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale si provvederà al posizionamento di quella mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.

La ditta Gardenland si occuperà del taglio dell’erba e della pulizia dei cestini in via 1° Maggio (Giardino Due Pini), piazza della Signoria, viale Martiri della Resistenza, largo Moneta, largo U. Ojetti, via Visso, parcheggio in via Giacomo Reggiani, l’area di parcheggio e l’aiuola in via dei Filosofi.