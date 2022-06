In campo domani ,5 giugno, alle 15.30

Dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Pontedera, che ha permesso al Perugia di guadagnarsi un posto sicuro nei playout, le Grifoncelle tornano in campo domani, domenica 5 giugno alle ore 15:30, per affrontare il Real Meda, squadra della provincia di Monza e Brianza, in una gara valida per la trentesima e ultima giornata di campionato serie C Femminile.

Anche se senza rilievo ai fini della classifica, le ragazze di Vania Peverini sono pronte a dare il massimo per concludere bene questa stagione, e porre le basi per la fase finale con obiettivo salvezza. Anche il Real Meda è sicuro di giocarsi i playout e aspetta di conoscere il proprio avversario.

“Arrivate a questo punto del campionato- riferisce la numero 2 biancorossa, Ilenia Serluca– siamo un po’ stanche per la lunga stagione, ma cercheremo di racimolare le ultime forze e daremo il meglio in queste due ultime partite fondamentali. Sarà come ogni domenica una partita difficile, il caldo di questo periodo non aiuta molto ma come tutte le partite giocate fino a qui ci impegneremo al massimo cercando di portare a casa il risultato per finire in bellezza il campionato e poi penseremo ai playout“.

All’andata si imposero le lombarde per 4-0. Fischio d’inizio ore 15:30.