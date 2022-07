Il Perugia Calcio femminile riparte

Il vice presidente Lucarini: “Tanto entusiasmo e voglia di far bene ricordandoci che siamo il Perugia e dobbiamo provare ad ottenere il massimo”

Con l’inizio della nuova stagione sportiva anche la squadra femminile dell’AC Perugia Calcio è pronta a ripartire. Dopo la retrocessione dello scorso anno infatti sarà l’Eccellenza regionale umbra la categoria che disputeranno le ragazze biancorosse. E da quest’anno sarà il vice presidente Mauro Lucarini a proseguire il percorso iniziato alcuni anni fa da Valentina Roscini.

“Dispiace per come è finita la stagione appena conclusa- dichiara Lucarini – ma a nome di tutta la società vogliamo ringraziare Valentina, e tutti i suoi collaboratori, per l’impegno e la passione che hanno messo in questo progetto. Ora si riparte con tanto entusiasmo e voglia di far bene ricordandoci che siamo il Perugia e dobbiamo provare ad ottenere il massimo. Un grande in bocca al lupo a Valentina per l’incarico che andrà a ricoprire”.

Il progetto femminile biancorosso non si ferma però soltanto alla prima squadra. Verranno allestite anche le formazioni agonistiche Under 17 e Under 15 che si confronteranno con altre compagini del Centro Italia e tutte le squadre della scuola calcio a partire dall’Under 12 fino all’Under 8.

Nelle prossime settimane verranno ufficializzate le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Eccellenza e le date delle gare.