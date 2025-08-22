Il PD Spoleto in assemblea con il Segretario regionale Bernardini. Danilo Chiodetti confermato tesoriere

L’Assemblea dell’unione comunale del Pd di Spoleto si è svolta presso il verde attrezzato di Baiano, alla presenza del segretario regionale Damiano Bernardini. I lavori sono stati aperti dal Presidente dell’assemblea, Marco Trippetti, che nel ringraziare Bernardini per la presenza, ha evidenziato come Spoleto sarà la prima, tra le maggiori città umbre, ad andare al voto rivendicando, inoltre, per il Pd un ruolo determinante nella vittoria delle amministrative dopo otto anni di guida del centrodestra. Trippetti ha focalizzato l’attenzione sui temi socio-sanitari devastati dalla Giunta Tesei e oggi al centro del dibattito regionale che punta a riorganizzare la rete pubblica dei servizi e delle prestazioni ospedaliere. Infine ha chiarito come il dibattito sviluppatosi nel Pd durante la fase congressuale sia stato utile per raccogliere le varie istanze dei territori e degli iscritti e proficuo perché, nella migliore tradizione del Partito, finito il congresso si marcia tutti uniti. Concetto ripreso dal segretario e consigliere regionale Stefano Lisci. “Bernardini lo abbiamo votato – ha detto – perché ne apprezziamo la correttezza e siamo certi che sapremo condividere i percorsi. A Spoleto abbiamo costruito in questi anni un gruppo coeso e motivato che passo dopo passo sta realizzando quella che è la nostra missione: essere vicini ai cittadini soprattutto ai più bisognosi. Ecco anche perché i Circoli devono tornare a funzionare appieno come punto di riferimento della nostra comunità. Sul fronte socio sanitario stiamo lavorando a livello regionale e presto vedremo i primi positivirisultati”. Lisci ha quindi rimarcato come solo marciando uniti si ottengono i risultati. “Questo vale a tutti i livelli – ha affermato – Spoleto farà la sua parte lavorando in sintonia con la segreteria regionale e provinciale ben consci che nel PD la dialettica è un bene prezioso per individuare gli obiettivi verso i quali si marcia tutti insieme”. Ha quindi proposto la riconferma di Danilo Chiodetti alla carica di tesoriere accolta dall’assemblea con voto favorevole unanime.

Bernardini nel prendere la parola ha ringraziato per l’invito assicurando anche la sua presenza alla Festa dell’Unità programmata per il 20 e 21 settembre prossimi nel verde attrezzato di Baiano. “A livello regionale – ha dichiarato Bernardini entrando nel vivo degli argomenti sul tavolo – facciamo riunioni settimanali con le forze della coalizione per mettere a punto quelli che, per noi, sono i punti irrinunciabili che dovranno essere contenuti nel nuovo Piano Sanitario regionale. Tra i punti salienti – ha spiegato Bernardini – vengono chiesti: salvaguardia dei Distretti sociosanitari presidi importantissimi per mettere in campo politiche a favore dei cittadini. Ridurne il numero come aveva annunciato il centrodestra avrebbe prodotto danni in aggiunta a quelli già prodotti con la gestione ragioneristica del settore; non aumentare di un solo euro le convenzioni con i privati nei confronti dei quali va messo un argine con investimenti nel settore pubblico in termini di assunzioni di personale e rafforzamento dei presidi ospedalieri. Sulle liste d’attesa dovremo dare risposte importanti. Sul fronte dei servizi, per scongiurare lo spopolamento delle aree interne e marginali, occorre investire sulle scuole e sui trasporti. Il Governo nazionale privilegiando le grandi aree urbane e l’alta velocità dedicata alle fasce ricche dimostra come le sue politiche lascino ai margini le categorie più svantaggiate. Un divario sociale acuito dal centrodestra anche sul fronte della transizione energetica, ambientale e tecnologica. Come partito – ha concluso Bernardini – dobbiamo essere presenti dimostrando che siamo utili a migliorare le condizioni del nostro territorio. Un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme offrendo un segnale chiaro di unità perché la convergenza di più idee e posizioni ci offre la possibilità di vedere orizzonti più ampi”. Danilo Chiodetti ha quindi illustrato il bilancio consuntivo 2024 che ha chiuso con un attivo di oltre 4mila euro frutto del risanamento del bilancio stesso. Si è quindi sviluppato il dibattito in seno ad un’assemblea molto partecipata con la presenza, tra gli altri, dell’assessore Letizia Pesci e l’amministratore unico dellAse, Roberto Paolucci. All’apertura del dibattito Federico Cesaretti, assessore ai lavori pubblici, ha rivolto un appello alla partecipazione, all’ascolto e alla realizzazione di opere e servizi nell’interesse dei cittadini affinché tornino a fidarsi di noi e si riavvicinino al Pd. Silvio Marcelli, membro della segreteria, ha messo a fuoco i temi sulle infrastrutture legati a ferro, strade e acqua auspicando progetti realmente utili alla collettività non come l’alta velocità ferroviaria prevista al momento per l’Umbria. L’essere svincolato da impegni istituzionali regionali come Bernardini, per Dante Andrea Rossi, gia segretario provinciale e membro della segreteria è molto importante perché dà gambe e protagonismo a idee e proposte. Rossi ha inoltre avanzato la necessità di organizzare corsi di formazione politica e per la pubblica amministrazione e ha chiesto che si torni a parlare tra gente e nei circoli dei grandi temi dell’economia al lavoro, dalle poliche culturali al panorama nazionale e internazionale. Sul tema della mancanza di una rispondenza tra la domanda di lavoro e l’offerta si è concentrato l’intervento di Valentina Del Frate, neo segretaria del circolo Spoleto Centro, mentre Gianpiero Pincanelli, segretario provinciale della Cgil sanità ha auspicato che prima del varo del nuovo piano sanitario vengano consultate le parti sociali.

Insomma un percorso che prevede passione e duro lavoro, ma nei confronti del quale sempre più persone sono disposti ad affrontare all’insegna dell’unità.

Comunicato stampa del Partito Democratico