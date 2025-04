Il Pd plaude l’accordo quadro con A.Se. : “Servizi più efficienti e coordinati”

Il Pd di Spoleto si congratula con l’amministrazione comunale per aver concluso l’iter tecnico-amministrativo che ha portato il consiglio comunale ad approvare l’accordo quadro con l’Ase.

È quindi iniziato il conto alla rovescia per la messa a terra di una programmazione che renderà più incisiva l’operatività della società di servizi. “Superate le modalità del global service – dichiara il segretario del Pd e consigliere regionale Stefano Lisci- con l’accordo quadro il rapporto tra il comune e la sua “in house” avverrà attraverso l’affidamento diretto dei servizi e l’erogazione dei fondi avverrà in base ai lavori effettuati. Un modo nuovo di affrontare la gestione dei servizi che terrà nella massima considerazione l’intero territorio comunale. Tale formula, fortemente sostenuta dal Pd, è stata oggetto di una analisi seria e dettagliata su costi e ricavi, su dotazione organica e di mezzi e strumenti. In sostanza possiamo dire che oggi siamo finalmente in linea con il nuovo ordinamento degli appalti e con i vantaggi economici e qualitativi, rispetto al mercato, garantiti dall’Ase”. Il Comune conferirà pertanto le risorse economiche in base ai lavori e ai servizi effettuati.

Nell’immediato sono affidati i servizi manutentivi relativi agli stabili comunali e alla loro pulizia, alle strade, al verde pubblico, ai cimiteri e relative lampade votive, alla segnaletica stradale e ai semafori, la custodia dei teatri e relativa assistenza di presidio e di personale addetto agli impianti elettrici durante gli spettacoli e i servizi elettorali. L’accordo prevede inoltre la possibilità di conferire ulteriori servizi come, ad esempio, la polizia mortuaria e le affissioni.

“L’accordo – spiega l’assessore delegato, Federico Cesaretti – si pone l’obiettivo di potenziare un’azienda che è al 100 per 100 di proprietà del comune di Spoleto e, in quanto tale, sarebbe da definire il nono dipartimento del nostro comune. Nel recente passato si è proceduto all’assunzione di nuovo personale e al potenziamento del parco mezzi proprio nell’ottica di un rafforzamento della capacità dell’Ase di dare risposte ai cittadini rispetto alle innumerevoli e crescenti esigenze del nostro territorio. Non è stato facile, né scontato trovare una soluzione capace di garantire stabilità e prospettive di sviluppo ad un’azienda che negli anni era stata solo inspiegabilmente depotenziata. Ringrazio per il lavoro svolto dall’amministratore unico Roberto Paolucci, a tutti gli uffici tecnici che hanno partecipato alla stesura delle proposte economiche relative ai vari servizi”.

“L’accordo quadro – afferma l’amministratore unico dell’Ase, Roberto Paolucci – rappresenta un primo passo per gettare le basi per il rilancio dell’azienda e per migliorare il rapporto di efficienza e la società partecipata. Importante è il lavoro che ci aspetta per la definizione dei contratti attuativi alla base della sostenibilità economica dell’azienda”.