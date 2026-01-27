Il PD non partecipa al Consiglio Comunale: “Gesto di responsabilità istituzionale e di attenzione verso la città”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Partito Democratico ha deciso di non partecipare all’ultimo Consiglio comunale come gesto di

responsabilità istituzionale e di attenzione verso la città.

La scelta è maturata dopo ripetute sollecitazioni, anche in forma privata, rivolte al Sindaco per

aprire un confronto politico e amministrativo sulle principali scelte strategiche per Spoleto, che ad

oggi non ha ancora trovato un esito adeguato. In una fase particolarmente delicata per il futuro

della città, riteniamo indispensabile una piena condivisione degli indirizzi che orientano l’azione

amministrativa.

Il bilancio comunale e il Piano Regolatore Generale costituiscono due passaggi centrali attraverso

cui si definisce la visione di sviluppo della città. Su questi ambiti, il tempo trascorso senza un

confronto politico strutturato impone oggi un’assunzione di responsabilità, affinché le scelte da

compiere siano chiare, coerenti e all’altezza delle aspettative della comunità.

Facendoci interpreti di una posizione già più volte rappresentata, abbiamo ritenuto necessario

compiere questo passo con senso di responsabilità, non come gesto di contrapposizione, ma per

richiamare con forza l’esigenza di un chiarimento politico che consenta di definire priorità

condivise e decisioni compiute. Ciò è tanto più necessario considerando che il prossimo bilancio

rappresenta un passaggio decisivo per portare a compimento i progetti in corso e dare concreta

attuazione agli impegni assunti dall’attuale amministrazione.

La nostra decisione nasce esclusivamente dalla volontà di tutelare l’interesse della città di Spoleto

e dalla convinzione che solo attraverso un confronto serio, leale e tempestivo sia possibile

rafforzare l’azione amministrativa e restituire alla comunità una prospettiva chiara e credibile per il

futuro.

Partito Democratico