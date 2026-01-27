Il PD non partecipa al Consiglio Comunale: “Gesto di responsabilità istituzionale e di attenzione verso la città”

  • Redazione
  • Gennaio 27, 2026
  • Dalle sedi
  • Letto 73

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Partito Democratico ha deciso di non partecipare all’ultimo Consiglio comunale come gesto di
    responsabilità istituzionale e di attenzione verso la città.
    La scelta è maturata dopo ripetute sollecitazioni, anche in forma privata, rivolte al Sindaco per
    aprire un confronto politico e amministrativo sulle principali scelte strategiche per Spoleto, che ad
    oggi non ha ancora trovato un esito adeguato. In una fase particolarmente delicata per il futuro
    della città, riteniamo indispensabile una piena condivisione degli indirizzi che orientano l’azione
    amministrativa.
    Il bilancio comunale e il Piano Regolatore Generale costituiscono due passaggi centrali attraverso
    cui si definisce la visione di sviluppo della città. Su questi ambiti, il tempo trascorso senza un
    confronto politico strutturato impone oggi un’assunzione di responsabilità, affinché le scelte da
    compiere siano chiare, coerenti e all’altezza delle aspettative della comunità.
    Facendoci interpreti di una posizione già più volte rappresentata, abbiamo ritenuto necessario
    compiere questo passo con senso di responsabilità, non come gesto di contrapposizione, ma per
    richiamare con forza l’esigenza di un chiarimento politico che consenta di definire priorità
    condivise e decisioni compiute. Ciò è tanto più necessario considerando che il prossimo bilancio
    rappresenta un passaggio decisivo per portare a compimento i progetti in corso e dare concreta
    attuazione agli impegni assunti dall’attuale amministrazione.
    La nostra decisione nasce esclusivamente dalla volontà di tutelare l’interesse della città di Spoleto
    e dalla convinzione che solo attraverso un confronto serio, leale e tempestivo sia possibile
    rafforzare l’azione amministrativa e restituire alla comunità una prospettiva chiara e credibile per il
    futuro.

    Partito Democratico 

    Share

    Articolo precedente

    Via dei Filosofi, case popolari senza utenze: nota di FdI, FI, Lega e Obiettivo Comune

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla