Il PD di Spoleto si congratula con il nuovo Presidente della Provincia

Il Pd di Spoleto si congratula con Massimiliano Presciutti per l’elezione alla carica di Presidente della Provincia di Perugia, alla quale la componente degli amministratori spoletini del Pd è stata determinate.

Si è trattato di un atto di fiducia nei confronti di un Sindaco che si distingue per coerenza e lealtà. Qualità che siamo certi saprà far valere nella carica conferitagli rispettando gli impegni presi per il territorio spoletino e dell’area vasta che da tempo chiedono attenzione su una serie di problematiche per la soluzione delle quali la Provincia è di fondamentale importanza. A Presciutti giungano i più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro.