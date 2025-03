Il PD di Spoleto incontra Massimiliano Presciutti, candidato alla presidenza della Provincia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Impegni concreti sulle problematiche più stringenti del territorio che va da Spoleto a Trevi, passando per Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi, Gualdo Cattaneo e Campello sul Clitunno

Per iniziativa del Partito Democratico di Spoleto sono stati assunti da Massimiliano Presciutti candidato alla presidenza della Provincia di Perugia nel corso di un incontro svoltosi nella sede del Pd di Spoleto.

L’iniziativa che ha visto la massiccia partecipazione dei rappresentanti dei Democratici nelle istituzioni comunali è servita a chiarire e sottolineare le priorità di questo ampio territorio nel quale I temi della viabilità sono in primo piano e strettamente connessi. Da Spoleto è arrivata in particolare la richiesta di risolvere una volta per tutte la vicenda che non consente il pieno godimento di Villa Redenta e la necessità di procedere ad una rapida ristrutturazione del PalaRota di piazza d’Armi. Presciutti ha garantito il proprio impegno sul quale da parte dei rappresentanti dei Comuni ci sarà un costante monitoraggio.