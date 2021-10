Il passaggio a livello di Collerisana e la strada di Colle Marozzo chiusi per lavori

Le modifiche al traffico in via degli Orafi dal 25 al 30 ottobre. Lavori anche sulla strada comunale per Colle Marozzo dal 27 al 29 ottobre

Chiusura del passaggio a livello tra Collerisana e Santo Chiodo per i lavori alla linea ferroviaria Orte – Falconara. È quanto disposto nell’ordinanza dirigenziale pubblicata questa mattina all’Albo Pretorio.

Per consentire i lavori che interesseranno via degli Orafi, sono previste, dalle ore 23.00 di lunedì 25 e fino alle ore 5.00 di sabato 30 ottobre, alcune modifiche alla circolazione.

Nello specifico sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale in via degli Orafi, all’altezza del passaggio a livello ferroviario, con deviazione su percorsi alternativi in via Edoardo De Filippo, via Loreto e via Fabiano Benedetti Valentini.

Dal 27 al 29 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per consentire la realizzazione di scavi per gli allacci alla rete fognaria, verrà istituito un divieto di transito lungo la strada comunale per Colle Marozzo, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Flaminia e la strada di accesso al ristorante “La Macchia”.

Il transito in ingresso e uscita da Colle Marozzo sarà garantito percorrendo la strada che collega Eggi a Colle Marozzo.