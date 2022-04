Il Partito Democratico sostiene l’amministrazione comunale nelle richieste alla Vus

Il neo Capogruppo Cesaretti: “Un disservizio che va immediatamente risolto”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“Sospendere il pagamento delle quote alla Vus a fronte di un conclamato disservizio?”.

Il neo capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Federico Cesaretti, ha concluso, con una provocazione, un articolato intervento con il quale ha evidenziato il disservizio della Vus nella pulizia e nella raccolta dei rifiuti urbani in città e frazioni. “Da qui – ha proposto Cesaretti – urge mettere in campo un piano straordinario di pulizia e raccolta per il centro e le frazioni.

E’ inaccettabile che da tempo due mezzi per lo spazzamento siano in officina in attesa di essere riparati, è inaccettabile in piena stagione turistica, con dati di flussi molto promettenti per Spoleto durante le festività pasquali, accogliere i visitatori con le strade sporche e i cestini pieni di rifiuti. Mezzi obsoleti, carenza di personale, concorsi per assunzioni da chiarire, piano industriale appeso: occorrono risposte rapide da parte della Vus”.

Affermazioni che il Partito Democratico di Spoleto appoggia e fa proprie anche alla luce della disamina che il sindaco Andrea Sisti ha sottoposto al Consiglio comunale sulla problematica.

A nulla è valso fino ad ora segnalare il disservizio ad una società che, a intero capitale pubblico, rappresenta con i suoi 75 milioni di fatturato un patrimonio della collettività. L’Amministrazione comunale ha pianificato un progetto di pulizia di città e frazioni. La Vus deve essere all’altezza delle richieste di 23 Comuni associati che rappresentano 150mila abitanti tra residenti e domiciliati.

E’ il tempo delle risposte concrete da parte della Vus.