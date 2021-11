Il Partito Democratico soddisfatto per la nuova Giunta

(DMN) Spoleto – questa mattina il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha presentato la sua Giunta per il quinquennio 2021/2026. Del nuovo esecutivo cittadino fanno parte due esponenti del Partito Democratico, il vicesindaco Stefano Lisci e l’assessore alla cultura, Danilo Chiodetti. Proprio quest’ultimo, già eletto consigliere comunale, lascerà il suo posto nel massimo consesso cittadino al primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico: Gianmarco Sorcini.

Il Partito Democratico di Spoleto – si legge nella nota diffusa dai Dem – saluta con soddisfazione la nuova Giunta comunale della città. Spoleto ha bisogno di una guida sicura, competente e vicina ai cittadini. Siamo certi che il Sindaco Andrea Sisti, i suoi più stretti collaboratori della Giunta, del Consiglio comunale e dei vari organismi che si stanno componendo sapranno interpretare al meglio le linee programmatiche per le quali gli elettori ci hanno premiato.

Dal canto nostro, come Partito Democratico, nella tradizione che ci ha da sempre contraddistinto, abbiamo messo a disposizione persone stimate e competenti. Stefano Lisci come vicesindaco, Danilo Chiodetti in qualità di assessore sapranno interpretare al meglio lo spirito di rinnovamento tracciato dal partito e che ha portato nei banchi del Consiglio comunale persone di comprovata esperienza e volti nuovi, pieni di energia e di voglia di mettersi a disposizione dei cittadini. L’augurio di buon lavoro va quindi esteso ai Consiglieri del Pd Marco Trippetti, Camilla Laureti, Federico Cesaretti, Nadia Fibraroli, Guerrino Lucentini, Mrika Lleshaj Gianmarco Sorcini, a tutti i membri del nuovo esecutivo e dell’intero Consiglio comunale.

Spoleto ha bisogno di essere pacificata per raggiungere ambiziosi obiettivi. Siamo convinti – concludono – che con Andrea Sisti e la sua squadra ci riusciremo.