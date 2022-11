Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Quando in altre realtà i Circoli chiudono, Spoleto va quindi in controtendenza. Un’impostazione chiaramente espressa dal segretario del Pd di Spoleto, Stefano Lisci che punta all’unità del partito, falcidiato nel passato da lotte intestine, ma anche all’unità di intenti tra le forze del centro sinistra ben collaudata nell’amministrazione comunale spoletina. Alleanza, quindi, deve essere il faro verso il quale indirizzare le energie e le forze in campo attraverso la sintesi di un progetto comune. Un messaggio condiviso. Non a caso alla riapertura del circolo dell’Alta Marroggia hanno partecipato, non solo i rappresentanti del Pd locale, consiglieri comunali e assessori con in testa Danilo Chiodetti, il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, il capogruppo Federico Cesaretti, i consiglieri Vania Buffatello, Guerrino Lucentini, Mrica Lleshaj ma anche esponenti di altre forze politiche dell’alleanza come l’assessore dei pentastellati Agnese Protasi, della lista Eleggi Spoleto Letizia Pesci e rappresentanti di Ora Spoleto e Italia Viva.

“Un patto – è stato detto – dentro il quale ognuno deve fare la propria parte, mettere buonsenso e lanciare il cuore oltre l’ostacolo”.

Da qui l’appello alle città umbre che in primavera andranno al voto e al partito regionale affinché si valorizzino le peculiarità per stare insieme mettendo da parte egoismi e bandierine.