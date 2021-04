Il Partito Democratico ha incontrato il Commissario Prefettizio Tiziana Tombesi

“Molto soddisfatti di come sta affrontando le più gravi problematiche”

Si è svolto ieri mattina l’incontro tra la Commissaria Tombesi e gli ex consiglieri comunali del Partito democratico.

“Abbiamo dato il benvenuto alla Commissaria – hanno dichiarato al termine dell’incontro i consiglieri comunali – augurandole un buon lavoro in questa delicata fase per la nostra città.

Siamo stati molto soddisfatti di come la Commissaria sta affrontando le più gravi problematiche le cui risposte non si possono far attendere e per questo la ringraziamo.

Tanti i temi trattati nel corso dell’incontro che la Commissaria sta seguendo con attenzione: dall’ospedale e il Piano Sanitario Regionale, alle infrastrutture, al bilancio, alle scuole, sia sul piano della ricostruzione, sia sul piano della sicurezza fino al percorso già iniziato della costruzione del nuovo elettrodotto.

Abbiamo assicurato alla Tombesi – hanno concluso – che, ove necessario, saremo a completa disposizione per coadiuvare il suo lavoro dove fosse necessario l’aiuto della politica”.