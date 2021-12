Il partito Democratico di Spoleto si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mons. Chiaretti

“Ci piace ricordare gli anni che lo hanno visto indimenticabile docente di lettere negli istituti superiori di Spoleto”

Il partito Democratico di Spoleto – si legge in una nota stampa – si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa di monsignor Giuseppe Chiaretti.

Di Lui ci piace ricordare gli anni che lo hanno visto indimenticabile docente di lettere negli istituti superiori di Spoleto circondato da generazioni di studenti e da colleghi che lo ricordano con immutato affetto. Vicario dell’Arcivescovo Ottorino Pietro Alberti ha svolto con fede e lungimiranza il suo ufficio pastorale nella diocesi Spoleto-Norcia fino al 1983 per poi essere nominato Vescovo di San Benedetto del Tronto e infine, nel 1995, Arcivescovo della diocesi Perugia-Città della Pieve mantenendo sempre contatti con la nostra città.

L’Amministrazione comunale, quando era già Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, gli conferì la cittadinanza onoraria per sottolineare la gratitudine della nostra comunità nei suoi confronti. Fu una cerimonia carica di emozioni che si tenne al Teatro Caio Melisso di fronte alle massime autorità, ma soprattutto di colleghi e ex studenti che non vollero mancare all’occasione di rincontrare il loro Maestro.