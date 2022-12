Il Partito Democratico di Spoleto si scambia gli auguri in vista delle imminenti festività natalizie

Il segretario Stefano Lisci: “C’è tanto impegno e forte coesione con l’obiettivo di dare un contributo al bene comune”

Incontro conviviale, in una cornice di grande cordialità e partecipazione, tra dirigenti, rappresentanti istituzionali, iscritti e simpatizzanti del Pd di Spoleto per il tradizionale scambio degli auguri in vista delle imminenti festività natalizie.

Il segretario Stefano Lisci ha espresso grande soddisfazione per il clima costruttivo che si respira in casa Pd nella nostra città. Clima di unità confermata dal presidente del consiglio comunale Marco Trippetti, dagli assessori Danilo Chiodetti e Letizia Pesci, dal capogruppo Federico Cesaretti, dal vice capogruppo Guerrino Lucentini, dai Consiglieri comunali, dai membri della segreteria e dai militanti che di giorno in giorno acquisiscono esperienza e motivazioni.

“C’è tanto impegno – ha sottolineato Lisci – e forte coesione con l’obiettivo di dare un contributo al bene comune. Abbiamo l’ambizione di essere punto di riferimento per i nostri cittadini e di incidere a più alti livelli nel costruire un futuro migliore per la nostra città. Le porte del Partito Democratico sono aperte a tutti coloro che si riconoscono in questi principi che sono lontani anni luce da personalismi e tornaconti personali. I nostri concittadini lo hanno percepito e sempre più numerosi si relazionano con tutti noi che, nelle differenze di opinione, troviamo la linfa per migliorarci e trovare le migliori soluzioni nell’interesse della città”.

Torta con l’effigie della bandiera del PD, foto di gruppo, brindisi augurali e ringraziamenti ai partecipanti e a chi per motivi di lavoro o di salute non ha potuto esserci hanno concluso la bella serata.