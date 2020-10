Il Partito Democratico di Spoleto esprime soddisfazione per l’assoluzione dell’ex sindaco Benedetti, assessori e dirigenti comunali per la vicenda del buco di bilancio

Accusare un sindaco o un assessore o un dirigente di aver truccato il bilancio ha gettato discredito su ognuno di loro ma anche sulla città e su un partito come il Partito Democratico.

A volte prima di ricorrere, in politica, a mezzi come quelli delle accuse e della consegna delle carte in procura bisognerebbe essere capaci di guardare avanti e di capire quali possano essere le conseguenze di alcuni nostri gesti. Anche perché oggi, oltre al fatto che nessuno darà indietro questi lunghissimi anni vissuti con il peso di quelle ingiuste accuse, la nostra città e tutti i cittadini si ritrovano con le spese legali da pagare. E questo vuol dire, ancora di più in un momento di crisi come questo, meno soldi per servizi e per aiuti a tutte quelle categorie che ne avrebbero bisogno.