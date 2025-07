Il Partito Democratico di Spoleto conferma Lisci segretario e Trippetti presidente

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Presente il neo segretario provinciale Lodovico Baldini, l’assemblea del Pd di Spoleto ha eletto all’unanimità Stefano Lisci segretario e Marco Trippetti Presidente. Due conferme affiancate come vice da due new entry, rispettivamente, il giovane Riccardo Colangeli e Antonio Spoladori. “La fine dei congressi appena celebrati in Umbria – ha chiarito Lisci – sancisce l’avvio di un percorso di unità all’insegna nel confronto leale tra i vari punti di vista. Una metodologia che fa il Pd punto di riferimento e forza determinante del centrosinistra”. Lisci ha quindi evidenziato come Spoleto rivendichi un ruolo trainante a livello regionale come prima città a riposizionare il centrosinistra ai vertici istituzionali. “Anche per questo – ha dichiarato Lisci – stiamo lavorando per restituire alla nostra città quella dignità troppo spesso mortificata. Se la sanità con il potenziamento del nostro ospedale è l’obiettivo primario, non sottovaluteremo i temi del lavoro, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e i trasporti”. Lisci ha ringraziato la presidente Proietti per i segnali concreti che già da ora interessano il San Matteo degli Infermi e il segretario Baldini per aver preso parte all’assemblea “presenza non scontata e che testimonia la volontà di lavorare insieme per la comunità umbra”.

Baldini ha evidenziato come la missione del Pd sia quella di essere vicini ai cittadini, soprattutto i più fragili. “Siamo e dobbiamo essere sempre di più un partito di prossimità – ha detto -. Ascoltare i bisogni , promuovere progetti in grado di risolvere i problemi, dedicare la nostra attenzione ai giovani, agli anziani, ai più deboli: questo è il nostro obiettivo. Il congressoregionale è finito e dobbiamo lavorare tutti insieme”. Parole apprezzate dai presenti con Trippetti che ha rimarcato la volontà di essere sempre più vicini ai cittadini anche attraverso un maggiore impegno dei circoli. Concetto ripreso da Gianfranco Bellini, neo vice presidente dell’assemblea provinciale che ha rivendicato per il Partito di Spoleto un ruolo trainante grazie a un gruppo coeso che sa lavorare con slancio e determinazione. È seguito un dibattito intenso con gli interventi, tra gli altri dell’amministratore unico ASE Roberto Paolucci: “il Partito deve essere di supporto e stimolo affinché gli amministratori svolgano al meglio il loro compito”. Paolucci, rivolto a Baldini ha anche assicurato la massima collaborazione in un’ottica di critica costruttiva, laddove si ritenga necessario. Un appello ai circoli, anello di congiunzione tra i cittadini e chi è chiamato a incarichi istituzionali è stato anche un tratto del ragionamento impostato dal vicesindaco Danilo Chiodetti. Ha inoltre rivendicato il ruolo trainante a livello regionale a riposizionare il centrosinistra. Dante Andrea Rossi già segretario provinciale ha testimoniato la volontà di rendere il Pd di Spoleto, il primo tra i maggiori dell’Umbria a essere chiamato alle urne, più forte e incisivo all’insegna dell’unità. Unità ribadita da Silvio Marcelli che ha inoltre puntato a focalizzare l’attenzione sui temi legati alle infrastrutture e allo sviluppo. Unità ribadita negli interventi che si sono succeduti.