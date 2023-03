Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Partito Democratico di Spoleto aderisce al presidio in difesa del San Matteo degli Infermi e della sanità territoriale che si terrà il 18 marzo a partire dalle 11 davanti alla palazzina Micheli per iniziativa dei gruppi consiliari di maggioranza e che vedrà in prima linea il sindaco, la Giunta comunale e rappresentanti politici regionali e parlamentari,

La presidente della Giunta regionale Donatella Tesei e l’assessore alla sanità Coletto devono rendere conto delle mancate promesse rispetto al potenziamento di servizi ospedalieri essenziali come il cardiologo e il pediatra h24. Spoleto e Valnerina devono avere la certezza di assistenza immediata come previsto per i presidi di emergenza-urgenza qual è il nostro ospedale.

L’uomo di 70 anni colpito da infarto con la presenza di un cardiologo nelle ore notturne forse poteva essere salvato. Ciò dimostra come una città e il territorio circostante con i loro oltre 60mila abitanti non possano essere abbandonati alla sorte. Tutto ciò non è degno di un Paese civile la cui Costituzione fa della sanità pubblica universale un baluardo.

Spoleto inoltre rivendica il Distretto Sanitario per l’area Spoleto-Foligno-Valnerina sbarrando la strada a ingiustificati campanilismi. Basti dire che la nostra città è già dotata di una struttura adeguata allo scopo, mentre, ad esempio Foligno dovrebbe realizzarla ex-novo con dispendio di finanziamenti pubblici.

A proposito di Distretto i dati parlano chiaro: i servizi erogati e il numero degli utenti giustificano ampiamente il mantenimento del presidio. Basti dire che lo scorso anno solo gli assistiti in ADI sono stati 1136, in hospice 133, negli ultimi 6 mesi del 2022 in RSA gli utenti sono stati 131. Per non parlare, per citarne alcuni, quanti sono stati assistiti dai servizi di igiene mentale, dal consultorio, dal servizio vaccinazioni, dal SERT e dalla Polizia veterinaria.

Dire che la misura è colma è un eufemismo. Il presidio di domani sarà solo l’inizio di una serie di iniziative forti che devono portare alla definitiva soluzione delle pesanti problematiche che questa città e il suo territorio non intendono più tollerare. Il PD sarà determinato sia come forza politica che all’interno delle istituzioni a garantire una sanità degna di questo nome e parità di trattamento per tutti i cittadini.