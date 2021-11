Il Partito Democratico apre le porte della propria sede ai cittadini

In programma anche Feste del tesseramento nelle zone periferiche e in città

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30: sono questi gli orari e i giorni della settimana durante i quali la sede del Partito Democratico di Spoleto di Viale Trento e Trieste sarà aperta e a disposizione di quanti intendano avanzare proposte, confrontarsi su tematiche e problematiche locali, regionali e nazionali, segnalare disservizi della pubblica amministrazione o iscriversi al partito.

E’ infatti in corso il tesseramento per l’anno 2021 e, alla luce di numerose richieste di adesione al Pd, oltre all’apertura della sede si procederà con Feste del tesseramento nelle zone periferiche e in città. Il primo appuntamento è fissato per il 28 novembre a partire dalle 15.30 presso il verde attrezzato di Baiano. Sarà un momento conviviale e occasione di incontro e di confronto con i nostri rappresentanti in seno alla Giunta e al Consiglio comunale.

La fiducia che i cittadini hanno riposto in noi conferma la bontà del progetto di rinnovamento della classe dirigente avviata dal Partito che non si limita ad un cambio di nomi, ma punta allo studio e alla conoscenza dei meccanismi alla base della pubblica amministrazione affinché i nostri rappresentanti siano sempre più un punto di riferimento per i cittadini. C’è di più. Il Partito Democratico intende aprirsi a quanti desiderano mettere a disposizione della città tempo e competenze perché le parole “partecipazione”, “competenza”, “rispetto” si concretizzino nel nostro agire nella società e nelle istituzioni.

Per questo appena completato il tesseramento sarà avviato un percorso di formazione politico-amministrativa per rendere tutti gli iscritti e non iscritti consapevoli e capaci di affrontare la progettualità e la complessità delle problematiche avendo ben presenti gli strumenti legislativi vigenti per arrivare a centrare gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati.