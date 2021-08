Il Panathlon Clitunno entusiasta per la medaglia di bronzo di Agnese Duranti

Il club sarà lieto di ospitarla e festeggiarla con la medaglia al collo

Un bronzo della Ginnastica Ritmica è giunto a Spoleto

E’ di Spoleto Agnese Duranti, amica da sempre del panathlon club Clitunno, una delle cinque farfalle azzurre “medaglia di bronzo” nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokio che ha ricevuto in tempo reale i complimenti telefonici da Claudio Menichelli, presidente del club Clitunno cui lei è particolarmente affezionata e presente negli eventi più significativi che i club organizza a favore dei giovani e dello sport. Due anni fa quando già faceva parte della squadra nazionale di stanza al Centro Federale dell’Accademia ginnastica ritmica di Desio Agnese era stata madrina del premio borse di studio che il Club Clitunno ogni anno assegna a giovani promettenti bravi a scuola e nello sport.

Lei stessa nel corso della serata era stata premiata da Menichelli e dall’allora Governatore Area X Panathlon Andrea Tortora dovo la proiezione di alcune immagini della sua attività iniziata alla Polisportiva Dilettantistica La Fenice di Spoleto. Poi, dopo essersi messa in evidenza a livello regionale e nazionale era passata alle cure di Manuela Maccarani, allenatrice al Centro Federale di Desio dove le ragazze che difendono i colori dell’Aeronautica Militare e della nazionale sono impegnate tutti i giorni per 8 ore al giorno. E i risultati, oltre a quelli mondiali già in bacheca, sono arrivati dalla ormai storica olimpiade 2020 di Tokio con la conquista della medaglia di bronzo, la quarantesima del fantastico bottino italiano.

Ora, appena di ritorno a Spoleto, il Panathlon Clitunno sarà lieto di ospitare Agnese per un saluto e per festeggiarla con la medaglia di bronzo al collo.